Idoso de 74 anos fica preso às ferragens após colisão na MS-134

Acidente ocorreu no final da tarde de ontem (23) em Nova Andradina

Fiat Uno ficou completamente destruído ©Nova Notícias

Colisão entre um veículo Fiat Uno e uma caminhonete Dodge Ram deixou um idoso de 74 anos preso às ferragens. O acidente ocorreu no final da tarde de ontem (23) na MS-134, em Nova Andradina, cidade distante a 300 quilômetros de Campo Grande.





Segundo informações do Nova Notícias, os dois veículos seguiam sentido ao distrito de Nova Casa Verde, quando houve a colisão. Com a batida, o motorista do Fiat Uno, de 74 anos, sofreu diversos ferimentos e ficou preso às ferragens.





A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina. Os ocupantes da caminhonete, duas mulheres e uma criança, não ficaram feridos.





Por: Kerolyn Araújo