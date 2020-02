HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (29)

Desejos e aspirações





A mesma força que te motiva a buscar satisfação nos eventos, objetos e pessoas, pode ser orientada numa direção abstrata, sofisticada e elevada. A força de teus desejos pode ser orientada e transformada em aspirações, mas isso nunca acontecerá por efeito de um golpe de sorte, mas porque tu te cansas de buscar uma satisfação que nunca dura muito tempo e porque, ao mesmo tempo, tua alma te informa de visões mais abrangentes, com as quais nunca terias contato se continuasses a desenfreada e frenética busca de satisfazer quanto desejo te coçar. Não há nada errado em desejar e buscar satisfação, mas se tua existência inteira se dedicar a isso, viverás apenas a metade do teu destino. À outra metade chegarás através das aspirações, acreditando em utopias e fazendo o impossível para as tornar mais próximas da realidade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Procure agir em nome de sua segurança e conforto, porque é isso que se encontra disponível e, você sabe, a alma precisa de descanso, já que o mundo não dá sinais de retornar a um estado cordato. Está tudo muito louco.





Peixes - 20/02 a 20/03





Faça acontecer aquilo que é do seu desejo, não espere que as circunstâncias determinem se o que você deseja acontecerá ou não. Tornar-se independente e fazer valer sua força de vontade, este é o momento para isso.





Áries - 21/03 a 20/04





Cuide de seus interesses, faça os devidos movimentos para consolidar aquilo que é importante acontecer para que suas expectativas sejam satisfeitas. Cuide de seus interesses, só você é a pessoa certa para isso.





Touro - 21/04 a 20/05





Às vezes é melhor fazer algo concreto, mesmo que atrapalhado, do que depois, no futuro, perceber que perdeu a oportunidade de ter feito algo para que suas pretensões sejam ouvidas e respeitadas. Hora de ação. Só isso.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Guardar as devidas proporções entre os acontecimentos e as reações que sua alma tiver diante delas, essa é uma experiência que nem sempre está ao seu alcance controlar. Agora é um momento de desproporção. É assim.





Câncer - 21/06 a 21/07





A aproximação ou distanciamento de certas pessoas resulta de os interesses convergirem ou não. Isso há de ser claro para você, desprovido de qualquer julgamento moralista sobre relacionamentos não deverem ser interesseiros.





Leão - 22/07 a 22/08





Expresse suas ideias sem importar se elas são adequadas ou não. Há momentos em que para uma ideia ser assimilada por outrem, é preciso se expressar com vigor, sem se importar se essa expressão é adequada ou não.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aquilo que está longe sempre parecerá mais desejável do que aquilo que está ao seu alcance. É que, no fundo, até a alma virginiana adora um desafio, quer conquistar o que está além do horizonte. Siga em frente.





Libra - 23/09 a 22/10





A insegurança não há de se converter na sua mais importante conselheira, porque ela só quer que você abaixe a bola e fique aquém do que poderia fazer. Procure sentir a insegurança, mas não se aconselhar com ela.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Procure ouvir com atenção as reclamações e desejos das pessoas mais representativas com que você mantém relacionamento. Este é um momento de ir ao encontro do outro, de ir além de seus interesses particulares.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Observe as atividades cotidianas com carinho, porque essas não são obstáculos para seu divertimento e excitação, pelo contrário. Você encontrará uma fonte de prazer e descanso nas atividades da rotina. Busque.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





As mesmas coisas que seriam feitas com má vontade e enfado, quando encaradas com leveza e alegria costumam apresentar vieses que da outra forma não se expressariam. Leveza e alegria é tudo na vida. Sintonize.





Por: OSCAR QUIROGA