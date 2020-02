HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (8)

Veja o que dizem os astros para cada signo

Melhore os ambientes onde você passa uma boa parte do seu tempo. Ainda que você considere superficial todo movimento nesse sentido, a alma agradeceria se você transitar por ambientes que transmitem ordem e beleza.





A felicidade alheia





Provavelmente, o que consideramos cafona, porque agride nosso senso estético, não nos provoque tanta perturbação por isso, mas porque as pessoas que se investem da cafonice se mostram felizes e transitam com soltura por suas realidades. Gostos e cores não se discutem, esse é um provérbio em latim, o que significa que o esforço para acomodar em nossas percepções o que as agride é bem antigo. Na prática, apesar de nosso incômodo, não podemos pretender que todo mundo se ajuste ao nosso particular senso estético e sabemos bem disso. A ponta solta que fica, no entanto, é justamente a de percebermos que aquilo que agride nosso senso estético é, ao mesmo tempo, o suporte da felicidade alheia. Isso é muito difícil de engolir e administrar, que as pessoas sejam felizes em ambientes que nos fazem sentir desconfortáveis.





Aquário - 21/01 a 19/02





As palavras doces e carinhosas são um bálsamo para a alma, não apenas as que você receba, mas também as que você expressar às pessoas que fazem parte de seu convívio cotidiano. Isso vai melhorar muito o ambiente.





Peixes - 20/02 a 20/03





Está tudo ficando muito intenso, e talvez sua alma se sinta inquieta e meio perdida. Procure encontrar seu ponto de apoio nas questões básicas e aparentemente sem muito valor. Retorne aos seus sentidos.





Áries - 21/03 a 20/04





Os dilemas são incômodos, mas neste momento não hão de ser tratados de forma precipitada, como se você tivesse de se livrar deles o mais rapidamente possível. Absorva o impacto dos dilemas e reflita com profundidade.





Touro - 21/04 a 20/05





Pensar e imaginar coisas lindas e não conseguir as compartilhar com ninguém, essa é a essência da solidão. Isso não precisa ser assim, nem tampouco se estender demais no tempo. Olhe ao seu redor em busca de companhia.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproxime-se às pessoas que possam influenciar você com esse brilho intelectual que sua alma tanto admira. Parta do princípio, porém, de que essa admiração só existe, porque esse brilho existe também em você.





Câncer - 21/06 a 21/07





Os golpes de sorte reanimam e aceleram as batidas do coração, porque a alma sabe, no fundo, que a experiência de vida não há de ser esse campo de lágrimas que consensualmente as pessoas imaginam ser tudo por aqui.





Leão - 22/07 a 22/08





As boas ideias emergem aos borbotões, por isso, tenha ao alcance de sua mão algo para as anotar, porque elas são como o vento, ninguém sabe onde começa nem tampouco onde acaba. Ideias não anotadas, não retornam.





Virgem - 23/08 a 22/09





Investigue suas suspeitas com o maior desapego possível pelos resultados, porque provavelmente você não encontrará a confirmação das suas suspeitas. Porém, isso pouco importa, o que interessa é você investigar.





Libra - 23/09 a 22/10





O bom entendimento é fundamental, mas não espere que aconteça por obra de artes mágicas, há todo um protocolo a ser seguido para que as pessoas em questão reconheçam que você lhes estende uma mão em busca de entendimento.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Volte sua atenção aos assuntos da vida cotidiana, porque é nesses que se encerram potenciais que passam despercebidos. Em toda tentativa que você fizer para consertar algo quebrado, aí há um potencial oculto.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Para se divertir, não é necessário complicar, é só você ir em busca do que sabidamente lhe trará regozijo e, também, se desapegar dos resultados, porque nada garante que o mesmo efeito seja experimentado.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Por: OSCAR QUIROGA