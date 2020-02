HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (27)

Nasceste para agir

Pensar tanto e agir pouco, eis a fórmula da congestão interior que está em pleno desenvolvimento, e que um dia, inevitável, vai te derrubar. Desejar muito e não te atrever a agir, eis a fórmula do ressentimento que vai se avolumando, até chegar o dia em que te olharás no espelho da alma de alguém e descobrirás que perdeste tempo e que, ainda por cima, foste construindo um entendimento de que a experiência humana entre o céu e a terra seria um castigo divino. Não há castigo nem redenção, há a experiência de realizar, de tentar, falhar, cair, se levantar, seguir em frente e persistir até que minimamente percebas que há uma constante aproximação entre tua vida interior e a exterior, que só pode ser efetuada através da ação. Mas, mesmo assim, continuamos perdendo o precioso tempo da existência com dúvidas e ressentimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





É hora de conversar. O único problema consiste em arrancar respostas dessas pessoas que não se inclinam a compartilhar informações, mas que sempre fazem o que querem, em vez de fazer o que foi combinado. Tensão.





Peixes - 20/02 a 20/03





Pise no acelerador e aja com firmeza em todos os assuntos que sejam do seu maior interesse. Nada deixe nas mãos da sorte ou dos mistérios da vida. Neste momento, você há de deter as rédeas em suas mãos.





Áries - 21/03 a 20/04





É muita coisa! Porém, esse é o cenário pelo qual sua alma transita e no qual permanecerá durante algum tempo. Procure manter a cabeça no lugar, a leveza no coração e um nível de alegria constante para tudo dar certo.





Touro - 21/04 a 20/05





Agora se retire, tome distância, circule em silêncio por onde sua presença seja requerida. Tome essa distância para não se expor sem necessidade, já que temporariamente sua alma está mais vulnerável a ataques.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Procure se aproximar àquelas pessoas que sabidamente têm influência destacada no mundo. Você pode agregar algo ao caminho delas, com seu conhecimento e sensibilidade, e você se enriquece com o que elas oferecerem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Tome atitudes objetivas e claras, e as coloque em prática o mais rapidamente possível. Dessa forma, você aproveitará a onda atual e conseguirá avançar um pouco na realização de suas pretensões. E isso, sem ajuda.





Leão - 22/07 a 22/08





Tudo fica mais leve, porém, mais disperso também. Talvez seja um pouco mais árduo se concentrar no que realmente precisaria ser feito, porém, tampouco é pecado mortal perder um tanto de tempo em questões aleatórias.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você também precisa sair da zona de conforto e se atrever a fazer o mesmo de sempre de uma forma completamente diferente. Insistir no que sempre deu certo não seria uma atitude correta. É necessário inovar também.





Libra - 23/09 a 22/10





Faça contato, circule pelo ambiente social, porém, faça isso sem se apegar a nenhum resultado pretendido, porque a única garantia que você tem agora é a de estabelecer contato, mas sem resultado objetivo definido.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Talvez pareça pouco o que pode ser feito agora, porém, é suficiente. Em muitos casos, pouco é muito, já que se feito com alegria e boa vontade, produz resultados maiores do que grandes tacadas feitas com má vontade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Divirta-se tudo que quiser, e se quiser que a alegria seja maior ainda, então procure compartilhar seu divertimento com outras pessoas. Porém, tenha em mente que nem todas as pessoas são leves assim. Nada disso.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Agora sossegue e aja no sentido de proteger os avanços conquistados nos últimos tempos. Evite cair na tentação de arrumar qualquer encrenca nova, seja no bom ou no mau sentido da palavra. Melhor sossegar.









Por: OSCAR QUIROGA