HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (25)

Pensa bem





Ainda que o efeito Carnaval te induza a um estado letárgico e permissivo, procura pensar bem sobre tudo que tenhas intenção de fazer hoje. Pensar bem é um exercício que se desenvolve pela imposição de uma demora entre o desejo de fazer algo e a sua execução. Pensar bem não acontece por inércia nem automaticamente, é algo que tu precisas impor a ti, um exercício que se preenche com questionamentos lúcidos e tentativas de entendimento sobre a real necessidade de se fazer isso ou aquilo. Pensar bem é o contraponto do desejo, cujo funcionamento se baseia na urgência e na cegueira. Urgência porque te incita à satisfação imediata, cegueira porque te impede raciocinar sobre os efeitos colaterais da ação. Pensar bem parece ser algo impertinente, porque é Carnaval, mas o céu pouco se importa com a agenda terrestre.





Aquário - 21/01 a 19/02





As coisas estão ao seu favor, mas é preciso você agir com total segurança a respeito de suas pretensões. Este não é um momento em que o céu possa proteger você em empreendimentos indevidamente arriscados, isso não.





Peixes - 20/02 a 20/03





Para você expandir sua rede de contatos, o processo é muito fácil, consiste em sair de sua toca e executar movimentos firmes na direção das pessoas, conhecidas e a conhecer. A rede de contatos precisa de ampliação.





Áries - 21/03 a 20/04





Suas expectativas não têm lógica, mas precisam ser respeitadas, porque produzem em seu coração o ardor necessário para isso. A falta de lógica coloca nas mãos do misterioso destino a perspectiva de se realizarem ou não.





Touro - 21/04 a 20/05





As coisas deveriam ser claras e transparentes entre as pessoas, porém, essa é uma moeda rara nos relacionamentos. Porém, é o que você precisa neste momento de sua vida, por isso, observe, preste atenção nas pessoas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O medo é uma espécie de demônio com que todas as pessoas precisam aprender a conviver. Quanto mais força você usa para erradicar o medo, mais esse fica forte também. O antídoto é a alegria, procure investir nela.





Câncer - 21/06 a 21/07





Quando as pessoas se enfadarem de competir entre elas e descobrirem o valor de agir em conjunto, só então o mundo começará a mudar. Até lá, tudo tem ar de paródia, de intenções que nunca se concretizam.





Leão - 22/07 a 22/08





Ajudar outrem é de boa vontade. Porém, há momentos em que a ajuda que você pode oferecer deveria ser apresentada somente quando você enxergar que a pessoa em questão fez tudo ao seu alcance para sair do problema.





Virgem - 23/08 a 22/09





Há momentos em que tudo fica em sintonia, noutros, porém, parece que tudo vai no sentido contrário. É assim mesmo que acontece nos relacionamentos humanos, porque são sujeitos aos estados de ânimo imprevisíveis.





Libra - 23/09 a 22/10





Talvez não seja muito o que você possa fazer agora, e isso frustre sua alma. Porém, está tudo em movimento, é isso que importa. As limitações atuais são temporárias e podem ser úteis para aprimoramento da destreza.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Há margem suficiente para você fazer o que quiser, porém, tudo precisa ser combinado com a maior clareza possível, para que as pessoas não precisem adivinhar suas intenções. Ninguém tem obrigação de adivinhar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Um pouco de ordem não faz mal à alma sagitariana, mesmo que não seja essa uma prerrogativa fundamental do signo. Um pouco de ordem ajudará a amarrar as pontas soltas, finalizar pendências e seguir em frente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sempre é possível mudar de ponto de vista, porém, isso não é algo que aconteça de bom grado, a alma resiste a assumir que, talvez, estava equivocada e, assim, mudar sua perspectiva. Precisa de boa vontade.





Por: OSCAR QUIROGA