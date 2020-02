HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (21)

©REPRODUÇÃO

Falta atrevimento





O destino não tira férias nem tampouco dorme, enquanto tu respiras a equação entre tua vida interior e a exterior continua se processando, mas ao mesmo tempo isso ainda não te instiga o suficiente para que faças de tua experiência existencial a prioridade absoluta, em torno da qual tudo o mais deveria girar. É um paradoxo, a experiência de viver e de tomar posse do maravilhoso processo do destino não te excita o suficiente para ser tua prioridade absoluta, mas ao mesmo tempo buscas excitação, buscas maravilhas, comprovando o que Pitágoras misteriosamente afirmava em suas aulas: o problema do ser humano consiste em buscar longe de si o que está ao seu alcance. Que vírus de negligência seria esse, que nos afeta mental, emocional e fisicamente, produzindo descaso com o que é mais importante? Não há vírus, há apenas falta de atrevimento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Negocie, porém, não abra mão de seus interesses. Faça concessões, mas sem que essas afetem a estrutura essencial de suas pretensões. Este é um momento delicado, mas que serve muito bem aos seus interesses.





Peixes - 20/02 a 20/03





Faça o seu melhor para organizar tudo e assegurar que seus interesses continuem em frente da melhor maneira possível. Você depende de outras pessoas para isso acontecer, por isso, apare arestas e lapide seus gestos.





Áries - 21/03 a 20/04





Organize tudo para ter domínio sobre o bom andamento de seus interesses, porém, não resista ao que acontecer de forma surpreendente, derrubando seus planos, porque por aí encontrará formas melhores de seguir em frente.





Touro - 21/04 a 20/05





Apesar de a maior parte do seu tempo ser tomada por tarefas banais e sem importância, você sabe, pela sua experiência interior, que sua alma aponta na direção de uma grandeza que precisa ser testada e experimentada.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Todos queremos estar no controle de nossas próprias vidas, porém, muito cedo descobrimos ser inútil essa nossa pretensão, porque as coisas respondem a mistérios que, apesar de insondáveis, não são por isso desgraçados.





Câncer - 21/06 a 21/07





Os sentimentos andam misturados aos ressentimentos e isso complica o panorama dos relacionamentos. Sua alma será testada para ver até onde tolera o sucesso alheio sem se sentir jogada a escanteio. A conferir.





Leão - 22/07 a 22/08





Está tudo em marcha, porém, em alguns momentos, como agora, a sensação é de tudo estar parado, sem rumo. É que o tempo se esvai dando conta de inúmeras pequenas tarefas que parecem não ter nenhum significado.





Virgem - 23/08 a 22/09





Há entusiasmo, há experiências instigantes, há excitação, o cenário oferece tudo isso e muito mais ainda. É melhor você se sintonizar a essa onda para aproveitar tudo que está em marcha, resistindo o menos possível.





Libra - 23/09 a 22/10





Intimamente, você pressente que chegou a hora de fazer uma grande mudança, de produzir uma reviravolta para conduzir sua vida a uma dimensão mais intensa do bem viver. Como fazer isso? Eis a questão a ser resolvida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Esta é uma boa hora para aparar as arestas dos relacionamentos que você considerar mais importantes, evitando estacionar no jogo de ver quem está com a razão, ou pior, de dominar a outra pessoa como se fosse adversária.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Procure não inventar onda agora, ou pelo menos, se a inventar, não a imponha sobre os assuntos que precisam ser preservados em bom andamento. A manutenção da ordem há de ser prioridade nesta parte do caminho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Além de dar continuidade ao que você iniciou outrora, este momento também comporta a possibilidade de você dar o pontapé inicial ao que desejar. Isso criará um cenário de muita coisa para você administrar.









Por: OSCAR QUIROGA