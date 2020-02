HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (14)

A transfiguração





Não precisamos mais chafurdar na lama dos vícios e desvios de caráter para provar a nós mesmos e ao Universo que, mesmo nos mais fétidos labirintos existenciais, há, imanente, uma semente de glória aguardando o chamado da consciência e, pelo esforço intencional, ela demonstrar o que todo alquimista buscou, transfigurar a brutalidade em diamante. Quem quiser continuar por esse caminho, saiba que foi trilhado por milhares de ancestrais e, todos, sem exceção, pagaram um preço alto. E quem paga o preço não somos os executores da vilania, mas nossos filhos e descendentes. Tampouco precisamos mais de gritos nem de chicotadas para aceitarmos o valor da retidão, pois, se essa for de natureza repressora nos levará outra vez à lama dos vícios. Precisamos é de amor, porém, não o da tolice romântica, mas o da aceitação e respeito mútuos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Não importa que o cenário não seja aquele que você idealizou, é o que está disponível para você agir e colocar em marcha suas pretensões de progresso, que não precisam ser nem grandes nem pequenas, apenas pretensões.





Peixes - 20/02 a 20/03





Saber o que você sabe e nada fazer a respeito, eis uma combinação letal para a alma. Porém, isso não autoriza você a sair atropelando os fatos, é preciso planejar e montar estratégias eficientes de ação. Isso sim.





Áries - 21/03 a 20/04





Os perrengues que as pessoas produzem beiram o ridículo, porém, você terá de os administrar como se fossem as questões mais importantes do Universo. Assim são as coisas, o que é pequeno tem pretensões de ser grande.





Touro - 21/04 a 20/05





O sucesso alheio não atrapalhará o seu, pelo contrário. Porém, no momento de isso acontecer, a alma gela e teme que ficará para trás. Supere isso com a maior rapidez possível, porque é uma ideação sem tom nem som.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Como sempre, você tomará decisões bastante acertadas apesar dos tormentos que as dúvidas impõem à sua mente. Por isso, não valorize tanto esses tormentos, simplesmente passe por eles sem puxar conversa com eles.





Câncer - 21/06 a 21/07





Você não precisa renunciar aos seus desejos só porque, de imediato, seria impossível os satisfazer. Justamente, a impossibilidade, atiça ainda mais a natureza desses desejos. A seguir, cenas dos próximos capítulos.





Leão - 22/07 a 22/08





Passe o mais rapidamente possível pela eventual necessidade de deixar de lado seus assuntos particulares, para tomar conta do que as pessoas precisam. Isso não atrapalhará você e agregará confiança aos relacionamentos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Tudo em suas devidas proporções. É importante manter uma perspectiva lúcida e inteligente de tudo que acontece, para você não ficar batendo em algumas teclas que poderiam ser deixadas para depois e não atrapalhar.





Libra - 23/09 a 22/10





Apesar de suas inseguranças e incertezas, o avanço terá de acontecer mesmo assim. Além do quê, ninguém quer saber como você se sente nesse cenário todo, o que as pessoas querem é saber como tudo se resolverá.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Faça o necessário para concluir o máximo possível de assuntos que se alastram há tanto tempo já, que sua alma nem se lembra mais como foi que tudo começou. Quanto mais você se livrar do passado, melhor será o futuro.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ainda que seus movimentos sejam atrapalhados neste momento, mesmo assim são consistentes e se baseiam em sensações viscerais que não podem ser deixadas de lado, fingindo que não existem. Depois, tudo se arruma.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Fazer o que as pessoas orientam e aconselham não diminuirá sua independência e autoridade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Procure reagir menos, na tentativa de afirmar sua autoridade, isso é perda de tempo.





Por: OSCAR QUIROGA