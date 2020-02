As primeira informações são de que a vítima atirou contra si; polícia e perícia estão no local

Bombeiros, Samu e PM estão no local ©Marcos Maluf

Um homem morreu com tiro no peito em escritório de advocacia na Rua Goiás, no Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h40 para socorrer a vítima. Quando os militares chegaram ao local, porém, o homem já havia morrido. As primeira informações são de que a vítima atirou contra si.