Governo entrega sete viaturas que serão usadas para investigações

Novos veículos serão descaracterizados para investigações de crime organizado e homicídios

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega as chaves das viaturas para o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas. A direita está o secretário Antônio Carlos Videira, Eduardo Riedel, o deputado Carlos Alberto David e o secretário-adjunto, Édio de Souza Viegas ©Marcos Maluf

O governador Reinado Azambuja (PSDB) entregou, nesta manhã (07), sete novas viaturas para Polícia Civil. Elas serão usadas para investigações contra o crime organizado e casos de homicídios. Este investimento foi uma parceria com o governo federal, por meio de termo de cooperação.





O chefe-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, destacou que por se tratar de uso para investigações, as viaturas serão descaracterizadas. Os veículos poderão ser usadas em diferentes unidades do Estado, de acordo com a demanda da instituição. São 2 Cruzes e 5 Citroëns C4.





As viaturas vieram por meio de dois convênios. Os 2 veículos (Cruze) foram devido a cedência de policiais civis para atuação no Ministério da Justiça, já os 5 Citroëns foram em função do termo de cooperação com o governo federal, pelo trabalho desempenhado pelas forças estaduais no combate ao crime organizado e homicídios.

Novas viaturas da Polícia Civil no pátio da Governadoria ©Marcos Maluf



O secretário estadual de Segurança, Antônio Carlos Videira, ressaltou que as novas viaturas tem um investimento de mais de R$ 1 milhão e serão importantes para melhorar as condições da Polícia Civil, que segundo ele, é a que mais elucida crimes no País, tendo uma média perto de 70% de casos.





Reinaldo ponderou que desde seu primeiro mandato houve investimentos para melhorar as condições de trabalho da Polícia Civil e Militar. “O programa (MS Mais Seguro) trouxe resultados importantes para segurança, e vamos continuar na compra de equipamentos, viaturas e estrutura das unidades”, descreveu o tucano.





Fonte: campograndenews Por: Leonardo Rocha