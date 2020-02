Governo deposita amanhã salário de servidores que pode ser sacado no sábado (29)

São mais de R$ 375 milhões a serem pagos a quase 70 mil servidores entre ativos e inativos

Valor da folha de janeiro supera R$ 375 milhões e será paga a mais de 70 mil servidores

O Governo do Estado deposita amanhã (28) o salário dos servidores estaduais. Com isso o saque já poderá ser feito no sábado (29).