Governo autoriza licitar obra de estação de tratamento de esgoto em Sete Quedas

Durante entrega de Estação de Tratamento de Água governador anunciou novos investimentos em saneamento

O governador Reinaldo Azambuja assinou a autorização para licitar obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Sete Quedas.

Entre as obras, está prevista a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratar 10 litros por segundo.

A autorização foi assinada nesta terça-feira (18) durante o evento oficial de entrega de 100 de unidades habitacionais e da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Sanesul em Sete Quedas

Também assinaram o documento o prefeito do município Chico Piroli e o diretor de engenharia e meio ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva.

“Isso é qualidade de vida para as pessoas. Quanto mais investir em saneamento, melhor qualidade de vida terão as pessoas aqui dessa cidade. A Estação de Tratamento de Esgoto fica longe, você faz a obra e enterra o tubo, mas você deixa de ter fossa. A fossa contamina o Meio Ambiente, o lençol freático, e aí você tem estação para dar segurança e melhorar. Cada um real que a gente investe em saneamento, a gente economiza cinco reais na saúde da população”, afirmou o governador.

De acordo com Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado está concluindo o projeto de Parceria Público Privada, cujo objetivo é universalizar o serviço de coleta e tratamento de esgoto.

“Vai possibilitar Mato Grosso do Sul universalizar o esgotamento sanitário nos próximos oito anos”, concluiu o governador.

Entrega de obras

O Governo do Estado, por meio da Sanesul, entregou uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e um laboratório de análises de água no município de Sete Quedas. As obras foram construídas com recursos da própria estatal, no valor de R$ 1,9 milhão.