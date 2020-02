FRONTEIRA| Câmeras de residência filmaram execuções de ‘Maracanã’ e brasileira

Câmeras de segurança da casa onde o comerciante paraguaio Celso Maldonado Duarte de 46 anos conhecido como ‘Maracanã’ e a brasileira Jéssica Nunez Arevalos foram executados , filmaram a ação dos autores ocorrida na noite do último dia 28 de janeiro em Capitan Bado, cidade paraguaia vizinha a sul-mato-grossense Coronel Sapucaia, que fica 396 quilômetros de Campo Grande.





O vídeo é narrado por uma das sobreviventes. Celso, que está de azul, é um dos primeiros a ser atingidos pelos tiros. Dois homens com fuzis invadiram a casa que estava como portão aberto e efetuaram os tiros. Um comparsa fica do lado de fora. Nas imagens, também dá para perceber que há uma criança no local. As filmagens foram divulgadas pelo Notícia Central.





‘Maracanã’ estava assistindo uma partida de futebol com Jéssica e outros convidados, entre eles o jogador de futebol Fábio ‘Chacho’, quando por volta das 23 horas pistoleiros chegaram armados com fuzis e fizeram vários disparos.





Os outros feridos foram socorridos e levados para o hospital da cidade, mas na manhã seguinte, Jéssica não resistiu aos ferimentos e morreu. O jogador de futebol de Amambay, Fábio ‘Chacho’ Alcaraz foi atingido no joelho e em outras partes do corpo. Ele está internado e não corre risco de morte. Não é descartada a ligação com narcotráfico como motivo para o ataque.



Veja o vídeo aqui







Fonte: Midiamax

Por: Diego Alves