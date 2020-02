Filha de assentados será embaixadora da beleza infantil

A primeira experiência de Maria Clara nas passarelas aconteceu aos 3 anos de idade.

Maria Clara de Arruda Targa de apenas 5 anos será embaixadora do Miss Campo Grande

Com apenas cinco anos, a sidrolandense residente no Assentamento Eldorado II, Maria Clara Arruda Targa vai se tornar embaixadora do Miss Campo Grande 2020. Ela vai assumir o posto durante o concurso, quando receberá uma faixa de participação. As candidatas eleitas no Miss Campo Grande, representam a Capital no Miss Brasil.





A primeira experiência de Maria Clara nas passarelas aconteceu aos 3 anos de idade. Ela foi convidada a participar do Concurso Beleza Fashion 2018. O desfile lhe rendeu o titulo de Mini Miss Pantanal Fashionista. A desenvoltura da menina, além do carisma chamam atenção, proporcionando trabalhados em lojas.

©DIVULGAÇÃO

O titulo de embaixadora, dá a Maria Clara a oportunidade de disputar o Concurso Nacional que vai acontecer em novembro. Agora a família da pequena Miss, batalha para conseguir recursos para pagar os custos de participação.

Para que, ela possa receber o titulo de embaixadora, é preciso pagar uma taxa de R$ 500 reais. “Esta taxa além do titulo de embaixadora, garante a vaga a Maria Clara no Miss Brasil, em novembro, que também tem custo. Para participar do Nacional, são R$ 3.000 mil”, comenta Leidy Targa, mãe da menina. A vencedora do Miss Brasil, ganha a vaga, passagens e inscrição para a etapa internacional.









Fonte: Região News Por: Crislaine Jara