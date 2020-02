Empresário morre após ser esfaqueado e bater veículo a caminho do hospital em MS

Paulo Roberto Romualdo era ex-atleta e foi candidato a deputado estadual em 2014. Segundo informações preliminares, ele cobrava uma dívida quando sofreu a agressão.

Paulo Roberto Romualdo durante campanha para deputado estadual, em 2014 ©Paulo Romualdo/Arquivo Pessoal

O empresário, ex-atleta e ex-candidato a deputado estadual por Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto Romualdo, de 52 anos, foi morto na tarde desta sexta-feira (28), após sofrer facadas e bater o veículo enquanto se dirigia a um hospital em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande.





De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), a polícia foi chamada para atender um acidente em que a vítima havia batido o carro sem envolvimento de outros veículos. Chegando no local, policiais e o Corpo de Bombeiros perceberam que a caminhonete conduzida pelo empresário invadiu a faixa contrária da pista, bateu contra um poste de iluminação pública e depois em uma árvore.





Paulo Roberto foi socorrido por moradores dos arredores e, depois, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os médicos constataram que o empresário estava com duas perfurações nas costas, por golpes de faca. Ainda conforme o B.O, a vítima foi socorrida com vida e falou aos bombeiros o nome do suposto autor, afirmando que ele teria cometido o crime após uma cobrança de dívida.





O empresário foi levado ao Hospital Regional de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos na região lombar e morreu. A Polícia Civil segue investigando o caso, mas até o momento da publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. O sepultamento de Paulo Roberto está marcado para este sábado (29), às 16 horas, no Cemitério Municipal.





Por João Pedro Godoy, G1MS