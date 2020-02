EMPREGOS| Semana começa com 11 concursos abertos e salários chegam a R$ 9 mil em MS

Há vagas para candidatos de diversos níveis de escolaridade

Mais uma semana se inicia e há diversas oportunidades para os concurseiros de Mato Grosso do Sul. São 11 concursos e processos seletivos abertos, totalizando 278 vagas, além do cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 9 mil.





O destaque da semana é do concurso público para Chapadão do Sul, a 330 km de Campo Grande. São 146 vagas disponíveis para diversos níveis de escolaridade e o salário chega a R$ 4,9 mil. Confira detalhes sobre cada seleção:





Prefeitura de Bataguassu





A Prefeitura de Bataguassu, a 335 km de Campo Grande, abriu processo seletivo simplificado para contratar, em caráter temporário, cinco auxiliares de enfermagem. Os candidatos selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais e o salário mensal será de R$ 1.325,08.





As inscrições deverão ser realizadas nesta terça (11), exclusivamente na sede Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Porto XV de Novembro, nº 775, no período das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário oficial de Brasília). No ato da inscrição os candidatos deverão entregar o formulário de inscrição e alguns documentos que estão listados no edital.





O processo seletivo se dará mediante a realização de prova objetiva, prova prática e entrevista, todas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será realizada na data de 13 de fevereiro, no horário das 8h às 12h (horário oficial de Brasília), nas dependências da Escola Municipal Marechal Rondon, sito à rua Odorilho Ferreira nº 519.





Caberá aos profissionais aprovados preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; fazer curativos; colher material para exames laboratoriais, entre outras atribuições.









Prefeitura de Brasilândia





O município de Brasilândia, a 382 km de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratar dois tratoristas, dois operadores de máquinas (retroescavadeira e patrola) e um cozinheiro rural volante. O salário para as funções é de R$ 1.039 para 40 horas semanais de trabalho.





As inscrições são gratuitas e serão recebidas no horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada à Av. Manoel Vicente, 1437, Jardim Camargo II, até esta terça (11), das 07h às 13h horário oficial do estado.





Para a vaga de tratorista é preciso ter escolaridade mínima no nível alfabetização e também possuir CNH C. Caberá aos aprovados operar veículos motorizados, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros.





Também é preciso ter nível alfabetizado e CNH C para os aprovados nos cargos de operador de máquinas tanto retroescavadeira quanto patrol, que irão dirigir e operar trator, patrola, retroescavadeira, trator de pneus, pá mecânica e outras máquinas de grande e pequeno porte.





O cozinheiro rural volante irá executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas; selecionar ingredientes; preparar refeições ligeiras e distribuir os comensais; receber ou recolher louça e talheres após as refeições entre outras atribuições.









Prefeitura de Campo Grande





A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo para contratação temporária de agentes sociais de esporte e lazer da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), com salário de R$ 2,4 mil. O processo, que irá formar um banco de cadastro reserva, foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) de sexta-feira (7).





As inscrições começam nesta segunda-feira (10) e vão até quinta (13). A ficha de inscrição e currículo devem ser entregues na Funesp, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 17h.





Existem vagas para agentes sociais de esporte e lazer para as áreas de: atletismo, badminton, balé, balé aquático, basquetebol, beach tennis, ciclismo, ginástica rítmica, handebol, jiu jitsu, judô, karatê, kung fu, vôlei de praia e zumba. Todas as vagas são para carga horária de 30h semanais e possuem remuneração de R$ 2,4 mil.





O processo seletivo acontecerá por meio de Prova de Títulos e Análise Curricular. A classificação dos candidatos será realizada com base na soma dos pontos obtidos.





Prefeitura de Caracol





A Prefeitura de Caracol, cidade a 377 km de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratação temporária de sete motoristas de transporte escolar, que atuarão na Rede Municipal de Ensino. O salário para a função é de R$ 1.045 para 40h semanais de trabalho.





As inscrições e entrega de documentos poderão ser realizadas até esta segunda (10), das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação situada à Rua Gêronimo Martins Leite, nº 179. O candidato deverá preencher ficha de inscrição e o currículo, conforme modelos constantes no edital, e entregar no local de inscrição.





Para participar da seleção é preciso ter no mínimo ensino fundamental completo. Além disso precisa ter idade superior a 21 anos; ser habilitado na categoria “D”; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN; não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.





O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 100





Prefeitura de Chapadão do Sul





A Prefeitura de Chapadão do Sul, a 330 km de Campo Grande, abriu inscrições em concurso público com 146 vagas e cadastro reserva. Há vagas para profissionais de nível fundamental incompleto ao ensino superior. Os salários chegam a R$ 4,9 mil.





Confira a lista de cargos: Arquiteto e Urbanista; Assistente social (2); Clínica Médica – Clínica Geral; Contador (1); Enfermeiro (2); Fiscal de Meio Ambiente; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil (1); Médicos com Especialidades em: Anestesiologista, Auditoria (1), Cardiologista, Cirurgia Geral (1), Cirurgia Vascular, Dermatologista, Endocrinologista, Ginecologia – Obstetrícia (1), Neurologia, Oftalmologista, Ortopedia – Traumatologia (01), Otorrinolaringologista, Pediatria – Neonatologia (1), Psiquiatria, Reumatologista, Ultrassonografia, Urologista, Médico do PSF; Farmacêutico; Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Professores das disciplinas de: Ciências (2), Geografia (2), Matemática (1), Português (1), História (2), Inglês (5), Ensino Fundamental de 1ºa 5º ano (8), Música (1), Educação Infantil (8), Educação Física (6), Artes (5); Inspetor Escolar (01); Agente de Fiscalização de Trânsito; Assistente de Ações Institucionais; Secretaria Escolar (3); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Farmácia (1); Fiscal de Obras; Monitor de Educação Infantil (20); Recepcionista (5); Técnicos de: Atividades Organizacionais (6), Fiscalização Sanitária, Tecnologia de Informática, Enfermagem (05), Imobilização Ortopédica (1), Radiologia (1); Agente de Merenda (10); Inspetor de Alunos; Mecânico de Equipamentos Pesados (1); Motoristas de: Ambulância (1), Veículo Leve (01), Veículo Pesado, Escolar (2); Operador de Equipamentos Pesados (1); Auxiliar de Serviços Operacionais I (3); Auxiliar de Serviços Operacionais II (18); Cozinheiro (3); Serralheiro (1).





As inscrições são feitas pela internet até o domingo (16). A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150. O concurso é composto pelas fases de prova escrita, prova prática (para alguns cargos) e prova de títulos.









Prefeitura de Sonora





A Prefeitura de Sonora, cidade a 363 km de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratação temporária de um cuidador para abrigo institucional. O profissional deve exercer as funções na Casa Lar Feliz, atendendo crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida de proteção de acolhimento institucional do município.





O salário é de R$ 1.124,61 para 40h semanais. As inscrições podem ser feitas só até esta segunda (10), das 7h às 13h, na Gerência de Ação Social, situada à rua Adalberto Bozoki, nº 276.





São requisitos para participar da seleção: ser brasileiro nato ou naturalizado, ser alfabetizado e estar em dia com as obrigações eleitorais. O processo seletivo será realizado em duas fases, sendo a primeira a avaliação da experiência/tempo de serviço e títulos, e a segunda consistirá na avaliação psicológica realizada por um profissional da área de caráter eliminatório.





Mais informações estão disponíveis para consulta no edital que se encontra no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 422





TJMS





O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) abriu concurso público para a Outorga e Delegação de Serviços Notariais e Registrais. São 54 vagas, sendo 36 a serem preenchidas por candidatos inscritos no critério de provimento e 18 a serem preenchidas remoção. O edital completo por ser conferido aqui





As inscrições devem ser feitas no site da organizadora até as 16h do dia 20 de fevereiro de 2020. A taxa do concurso é de R$ 300. As provas serão realizadas no dia 19 de abril de 2020, um domingo, em dois turnos, com 100 questões.





A média de ganhos varia de acordo com o tipo de cartório a ser assumido, já que os serviços notariais e de registro são atividades públicas exercidas em caráter privado, pois são remuneradas pelos usuários, com o pagamento dos respectivos emolumentos.





Ou seja, o titular de cartório ganha por meio de emolumentos, que é a contraprestação do serviço. Tudo que ele vai fazer está na tabela de custo que o Estado edita. Logo, não existe uma remuneração fixa, que é realizada pelo trabalho que ele prestar.





SED





A SED (Secretaria de Estado de Educação) publicou nesta segunda-feira (10), o edital de cadastro para profissionais que desejam atuar nos cursos AJA/MS (Avanço do Jovem na Aprendizagem em Mato Grosso do Sul). A contratação será temporária e há vagas em 46 municípios do estado.





Os cursos AJA possuem vagas para coordenador de projeto, psicólogo educacional e assessor de projeto. Os profissionais poderão atuar em cursos do ensino fundamental ou nível médio da REE (Rede Estadual de Ensino). As inscrições começam na quarta-feira (12) e vão até o dia 14 de fevereiro.





Os candidatos interessados deverão preencher um formulário disponível no site da SED (Secretaria de Estado de Educação). A seleção será realizada com base nas titulações e tempo de experiência na atividade relativa ao cargo ou atividade selecionado pelo candidato, comprovados pelo interessado.





Informações detalhadas sobre os cursos podem ser solicitadas nas escolas participantes. Os candidatos podem verificar quais municípios participam do projeto no edital publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) , a partir da página 17.





UEMS





A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições em seleção para professores. As vagas são para Ensino de Ciências nas cidades de Ivinhema e Coxim. Os salários podem chegar a R$ 8,6 mil.





Para concorrer à vaga em Ivinhema, o candidato deve ter licenciatura em Ciências Biológicas com Pós-graduação em Ensino de Ciências/Biologia ou Educação Científica e Matemática ou Educação para a Ciência. Para concorrer à vaga em Coxim, o candidato deve ter Licenciatura em Ciências Biológicas com Pós-graduação em qualquer área do conhecimento.





Os salários variam de R$ 2,1 mil a R$ 8,6 mil, a depender da titulação e carga horária. A contratação será feita para atribuição de aulas temporárias e a seleção também forma cadastro reserva.





As inscrições ficam abertas até sexta-feira (14). Para se inscrever, o candidato deve acessar a ficha de inscrição no site da UEMS e encaminhar om os documentos exigidos no edital. Os documentos devem ser enviados para a Comissão Organizadora de Seleção de Docentes da UEMS de Ivinhema ou Coxim.





Confira os editais no Diário Oficial do Estado , a partir da página 70.





Marinha do Brasil





Saúde





A Marinha do Brasil publicou edital de concurso público para ingresso no Corpo de Saúde. São 33 vagas para médicos e a prova deve ser realizada em Ladário, a 426 km de Campo Grande. Há uma vaga para cardiologista em MS. Os selecionados receberão salário de R$ 9.070,60 durante o curso de formação.





Confira as vagas:

Âmbito Nacional: Cardiologia (1); Clínica Médica (2); Gastroenterologia (1); Geriatria (1); Hematologia (1); Medicina Intensiva (1); Nefrologia (1); Proctologia (1); Reumatologia (1); Cirurgia Geral (2); Cirurgia Plástica (1); Cirurgia Torácica (1); Otorrinolaringologia (1); Urologia (1); Ginecologia e Obstetrícia (2); Pediatria (2); Radiologia (1); Radioterapia (1); Ortopedia e Traumatologia (1).

Salvador (BA): Endocrinologia/Metabologia (1); Gastroenterologia (1).

Natal (RN): Endocrinologia/Metabologia (1); Gastroenterologia (1); Neurologia (1).

Rio Grande (RS): Dermatologia (1); Oftamologia (1).

Ladário (MS): Cardiologia (1).

Brasília (DF): Reumatologia (1); Otorrinolaringologia (1).

O curso de formação será realizado no CIAW (Centro de Instrução Almirante Wandenkolk), no Rio de Janeiro. Durante esse curso, o Guarda-Marinha perceberá a remuneração de R$ 9.070,60. O ingresso no Corpo de Saúde da Marinha ocorrerá no posto de Primeiro-Tenente, depois que o candidato obter a aprovação em todas as fases da Seleção Inicial e ter sido aprovado em todas as fases do curso de formação.





Para participar, o candidato deve acessar o site da Marinha entre as 8h do dia 9 de março e as 23h59 do dia 23 de março. É preciso preencher o formulário e imprimir o boleto de R$ 126.









Engenharia





A Marinha do Brasil abriu concurso público com 25 vagas para engenheiros com provas em MS. As provas devem acontecer em Ladário, a 426 km de Campo Grande, e os salários para os candidatos durante o Curso de Formação de Oficiais será de R$ 8.671,32. As inscrições começam no dia 9 de março.





Conforme o edital, o candidato aprovado no concurso fará o curso de formação com duração de 31 semanas, que será realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no Rio de Janeiro (RJ). Após aprovado, o candidato deve ingressar no Corpo de Engenheiros da Marinha com o posto de primeiro-tenente.





As vagas são para as seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas de Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Naval, Engenharia Nuclear e Engenharia Química.





Para participar, o candidato deve acessar o site da Marinha entre os dias 9 e 23 de março. Ele também pode ir até uma das OREL (Organizações Responsáveis pela Execução Local). A taxa de inscrição é de R$ 126.











Por: Mylena Rocha