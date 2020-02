EMPREGOS| JBS abre vagas para médico veterinário e operador de higienização em dois polos

Não foram divulgados a carga horária e os salários que serão oferecidos

Para quem está procurando emprego após o carnaval, a JBS está com sete vagas abertas para operador de higienização com experiência como ajudante de serviços gerais para o polo de Campo Grande e uma vaga para médico veterinário para o polo de Ponta Porã. Não foram divulgados a carga horária e os salários que serão oferecidos para as vagas.





Na Capital, as vagas são para o período noturno e a seleção dos candidatos acontecerá no dia 2 de março, na própria sede que fica na BR-060, saída para Sidrolândia e o interessado deverá levar carteira de trabalho e RG para preencher a ficha cadastral.





Já na cidade fronteiriça, a vaga para médico veterinário também recomenda que o candidato tenha conhecimento em pacote office. Os interessados devem se inscrever até o dia 2 de março pelo site vagas.com.br , ou encaminhar currículo para o e-mail recrutamento.pop@friboi.com.br









Por: Vinícius Costa