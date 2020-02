EMPREGOS| Funtrab oferece 176 vagas nesta terça-feira (18)

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta terça-feira (18) 176 vagas de emprego em Campo Grande. Para pessoas com deficiência, são 33 vagas.





As vagas são para arte-finalista, alinhador de direção, auxiliar de marceneiro, capataz, churrasqueiro, borracheiro, dedetizador, instalador de som e acessórios para veículos, mecânico, pedreiro, pintor de paredes, soldador, serralheiro, terapeuta ocupacional, tosador de animais domésticos e vendedor varejista.





Para pessoas com deficiência, as oportunidades são para os cargos de técnico de enfermagem, repositor de mercadorias, promotor de vendas, empacotador, eletromecânico de manutenção de elevadores, camareira de hotel, auxiliar de limpeza e assistente administrativo.



Para concorrer, o candidato deve comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de maio, número 2773, com documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho).









