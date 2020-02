EMPREGOS| 1.035 vagas são ofertadas nesta segunda-feira (10) em MS

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho . Em Campo Grande, os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. Já para cidades do interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador mais próxima, horário a definir pela região.