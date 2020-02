DOURADOS| Democratas farão encontro neste sábado

Evento será realizado em Dourados e convite foi divulgado pelas redes sociais do vice-governador Murilo Zauith, presidente regional do partido

Ministra participará do evento ©DIVULGAÇÃO

Evento dos Democratas marcado para este sábado (15) irá reunir os dois ministros sul-mato-grossenses em Dourados, a partir das 9h, na Aced (Associação Comercial e Empresarial) do município.





Convite para o encontro estadual do partido está sendo divulgado pelas redes sociais do presidente regional da legenda e vice-governador do Estado, Murilo Zauith (DEM).





De acordo com ele, a ministra da Agricultura Tereza Cristina (DEM) e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estarão presentes. A sede da Aced fica na Rua Joaquim Teixeira, n.º 1.480, Centro.





Na segunda-feira (17), Mandetta participa ainda de agenda em Campo Grande. Segundo divulgado pelo Ministério da Saúde, ele assinará termo de cooperação e fará entrega de equipamentos no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes.





Por: Danúbia Burema e Renata Volpe