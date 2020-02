Domingo será de altas temperaturas e pancadas de chuva em todo o Estado

Previsão do tempo indica temperatura até 33ºC e pancadas de chuva em MS; na Capital, máxima chega a 28ºC

Em Campo Grande, máxima prevista é de 28ºC e chuva ©REPRODUÇÃO

A previsão do tempo hoje é em Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva na região centro-oeste e noroeste. A máxima prevista é de 33ºC. Até quarta-feira, segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Estado registrará altas temperaturas e pancadas de chuva.





De acordo com Inmet, amanhã (10) a máxima será de 30ºC com previsão de chuva. Na terça (11), a temperatura oscila entre 18ºC a 32ºC e, na quarta, a máxima chega a 33ºC.





Em Campo Grande, as pancadas de chuva estão previstas para o período da tarde. A temperatura deve ficar entre 22ºC a 28ºC, média esperada no decorrer da semana. Amanhã, o Inmet prevê máxima de 26ºC.









Por: Silvia Frias