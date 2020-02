Deputado Zé Teixeira reforça compromisso com população e intercede por obras emergenciais em dois Municípios do MS

Um dos principais representantes da Grande Dourados na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou duas proposições que contemplam aos anseios das famílias que vivem na região. As indicações do parlamentar foram encaminhadas ao Governo do Estado.





Na primeira proposição, Zé Teixeira pede, em caráter de urgência, que sejam realizadas obras de manutenção e reparos da ponte sobre o Córrego Cristalina, localizada na MS-278, trecho que liga o Distrito de Cristalina, em Caarapó, ao município de Fátima do Sul.





O parlamentar também solicitou ao Governo do Estado, que seja realizado o serviço de patrolamento nas Rodovias MS-280 e MS-278, no município de Caarapó.





Segundo Zé Teixeira, o atendimento os dois pedidos proporcionará mais qualidade de vida para a população que vive nas referidas localidades. “É certo afirmar que a realização das obras propiciará o progresso da região e dias melhores para nossa gente”, finaliza.





Por: Gustavo Nunes