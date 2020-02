Deputado pede apoio da Bancada Federal para atender Caarapó

Atuante em prol de Caarapó, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação pedindo aos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul, a possibilidade de viabilização de recursos da União a serem investidos na construção da sede própria do Centro de Atenção Psicosocial (CAPS), no município. O pedido fora protocolado pela vereadora Marinalva (DEM).





“Importante ressaltar que atualmente o município não possui em seu patrimônio um prédio para tal finalidade, e aluga um imóvel para os atendimentos, onerando os cofres públicos, e que o atendimento a esta reivindicação beneficiará também profissionais da saúde e pacientes, que contarão com local apropriado para a busca de cura e tratamento para seus males, afirmou o parlamentar”.





Teixeira salienta que o pedido tem como objetivo ampliar a qualidade de vida da grande quantidade de pacientes que realizam diariamente tratamento e acompanhamento da saúde mental.





“Desta forma, pedimos pelo providencial apoio da Bancada Federal, com gestões para a viabilização de recursos da União e seu imprescindível direcionamento para o atendimento ao reivindicado”, finaliza.





Por: Gustavo Nunes