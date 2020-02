Deputado Neno Razuk destaca disponibilidade do Executivo para melhorias na MS-156 em Dourados

Os riscos a que são expostos moradores de bairros próximos à rodovia MS-156, em Dourados, mobilizaram o deputado estadual Neno Razuk a solicitar ao governo do Estado a duplicação da rodovia e construção de passarela. A solicitação foi feita no ano passado e segundo informações da Agesul ( Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) no fim do mesmo ano foi realizado processo licitatório para a contratação da empresa que vai realizar o projeto executivo de engenharia para melhoramento e adequação da capacidade de tráfego, segurança e drenagem na rodovia.





“As obras são de suma importância para a população, por isso acreditamos na sensibilidade da gestão para que se concretize”, declarou o deputado. Bairros populosos de Dourados ficam próximos à rodovia, o que contribui para o grande fluxo de veículos e travessia constante de pedestres.





Segundo a Agesul, além da obra de duplicação, será construída uma passarela que possibilite a passagem de pedestres que transitam entre o Jardim Guaicurus e o Residencial Dioclécio Artuzi, no município.





ASSECOM