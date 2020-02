Deputado Marçal Filho chama atenção para os casos de câncer em MS

Diante de vereadores e prefeitos, Marçal pediu efetivação da Lei Oncodia ©DIVULGAÇÃO

Ao usar a tribuna na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (05), o deputado estadual Marçal Filho (PSDB) chamou a atenção para as estatísticas de novos casos de câncer no Estado em 2020. O Inca (Instituto Nacional do Câncer) estima quase 10 mil ocorrências da doença, com destaque para o câncer de próstata (1.240 casos), mama (850), cólon e reto (540), traqueia, brônquio e pulmão (460) e colo de Útero (270).





Ontem (4) foi o Dia Mundial do Câncer, data para a conscientização da epidemia global da doença que tende a aumentar nos próximos anos. Atualmente, 7,6 milhões de pessoas no mundo morrem em decorrência de câncer a cada ano. Dessas, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos. O Brasil, conforme o Inca, terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano do triênio 2020-2022. E a obesidade estará entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 11 dos 19 tipos mais frequentes na população brasileira.





Marçal chamou a atenção para o relatório que consta que a menos que sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre a doença e desenvolver estratégias práticas para lidar com o câncer, a previsão para 2025 é de 6 milhões de mortes prematuras por ano no mundo. “O Inca ainda estimou que 1,5 milhão de mortes anuais por câncer poderiam ser evitadas com medidas adequadas. Isso mostra que temos que melhorar muito as ações de conscientização, de promoção de qualidade de vida e de atendimento”, disse o parlamentar.





Entre as medidas individuais para contribuir para o controle do câncer, o Inca recomenda que a população adote um estilo de vida e hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, não fumar e evitar o consumo de álcool.





Marçal Filho aproveitou a presença de vereadores e de prefeitos de Mato Grosso do Sul na plateia da sessão da Assembleia Legislativa para chamar a atenção para que efetivem a lei “OncoDia de prevenção e atendimento domiciliar aos pacientes de câncer”. De própria autoria, o deputado destacou a importância do programa, sancionado no final do ano passado, e que tem como objetivo realizar atendimento na casa do paciente de câncer por meio de equipes interdisciplinares formadas por médico, psicólogo, assistente social e enfermeiro, vinculados à atenção básica. O serviço será oferecido às pessoas que realizam o tratamento em seu convívio familiar, sem estágios que incidam em internação hospitalar.





“Falei com profissionais da saúde, pacientes de câncer e seus familiares e eles citaram a importância de uma equipe de profissionais para prestar o atendimento domiciliar. Por isso faço esse apelo aos vereadores e prefeitos para que adotem, o quanto antes, o Oncodia em seus municípios”, disse o parlamentar.





Marçal explicou que um dos grandes objetivos quando propôs criar a lei, foi para que o monitoramento a ser feito pela equipe interdisciplinar seja transformado em relatórios e análises, que podem identificar se o paciente está seguindo o tratamento adequadamente, se sofre com efeitos colaterais ou se até ameaça abandonar os remédios, por exemplo. O acompanhamento diminui os riscos de internação e pode até aumentar as chances de cura, melhorando a gestão dos pacientes e reduzindo custos em longo prazo.





É não é só o paciente que pode ser atendido pelo Oncodia, mas também toda a família, pois o câncer atinge a todos, adoecendo os familiares. Marçal Filho cobrou que as prefeituras preparem equipes para atender o Oncodia, para que os cuidados possam envolver um diálogo aberto com o paciente e a família, de forma a preservar a qualidade de vida.









ASSECOM