Deputado Lucas de Lima solicita recapeamento de via em Três Lagoas

©João Ramão

O Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade) solicitou o recapeamento da rua Egídio Thomé no trecho entre a Avenida Filinto Müller até a rua Urias Ribeiro no Alto da Boa Vista em Três Lagoas/MS.





O expediente apresentado no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi encaminhado ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito de Três Lagoas, Adriano Kawahata Barreto e ao Prefeito de Três Lagoas/MS, Angelo Guerreiro (PSDB).





De acordo com o deputado, essa indicação é um pedido de vários moradores do bairro Alto da Boa Vista, pois os buracos da principal via de acesso a região estão causando transtornos aos moradores, como acidentes e prejuízos financeiros.





“O atendimento dessa solicitação representará uma melhoria na segurança dos pedestres e motoristas”, enfatizou o deputado.





Por: Vitória Teslenco