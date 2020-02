Depois de agredir esposa, cabo da Polícia Militar atira e mata sogro em área rural de MS

O crime aconteceu na noite de domingo (16) durante uma festa na área rural do município de Iguatemi.

©DIVULGAÇÃO Um cabo da Polícia Militar, identificado apenas como Leandro, foi preso no fim da noite desse domingo (16), após uma briga de família. Ele atirou no sogro e ainda bateu na esposa. O crime aconteceu no município de Iguatemi, localizado a 472 quilômetros de Campo Grande.





Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das dez horas da noite do domingo, quando o suspeito estava alcoolizado e teria se desentendido com a esposa. No meio da briga, ele agrediu a mulher no rosto e logo depois disparou um tiro no sogro, que morreu no local.





Depois do ocorrido, o policial seguiu para a área urbana com as duas filhas do casal, onde foi encontrado pela polícia e levado para depor. O delegado da Polícia Civil de Iguatemi contou que durante o depoimento o cabo preferiu permanecer em silêncio e alegou não se lembrar claramente do ocorrido. O caso segue em investigação.





Por Débora Ricalde*, G1MS