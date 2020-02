Claudia Raia posa nua para revista portuguesa

A atriz viverá em Lisboa por três meses, onde apresentará seu espetáculo

Claudia Raia, 53, é a capa da edição de fevereiro na edição portuguesa da revista GQ. A grande surpresa, no entanto, é que a atriz posou nua para a publicação -na própria capa, ela aparece cobrindo os seios e as partes íntimas com as mãos, enquanto seu marido, Jarbas Homem de Mello, a olha.







"Ela tem pernas e sabe como usá-las", diz a chamada na capa da revista. Tanto Raia quando seu marido embarcaram para Portugal em janeiro deste ano para apresentarem a peça "Conserto para Dois".





A atriz chegou a mostrar em seu Instagram as quatro malas que levava para passar três meses no país.





Claudia Raia já revelou que ensinou aos filhos que não tenham pensamentos preconceituosos durante seus relacionamentos. "Não existem preconceitos na minha vida. Nunca. E eu mato os meus filhos se eles tiverem um pensamento preconceituoso".





No entanto, em 2019, durante uma entrevista ao jornalista Leo Dias, ela revelou que interferiu na relação de seu filho Enzo Celulari com a ex-panicat Nicole Bahls. Os dois namoraram em 2013.





"Criei meus filhos para serem o que quiserem. Eles não são perfeitos, mas são bem legais, bem fora da curva. E têm uma mãe e um pai ali, presentes. Acho que tudo vem da educação e do limite. Mas eu já errei como mãe. Só não deixo enraizar o erro", disse Raia.





"Eu não me meto muito na vida do Enzo, só entro quando tem uma coisa muito errada. Aí eu chego nele e falo o que eu acho. Não é mentira que eu intervi com ele na história com a panicat [Bahls]. Ele tinha 16 anos de idade. Era bem esquisito aquilo", revelou.











NAOM-FOLHAPRESS