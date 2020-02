CCR MSVia informa| Ação gratuita de saúde acontece nesta quarta-feira em Campo Grande

O Instituto CCR e a CCR MSVia realizam nesta quarta-feira (12) mais uma edição do programa Estrada para a Saúde, com atendimento gratuito para caminhoneiros que trafegam pela BR-163/MS. A ação será sediada no posto Caravágio, na altura do km 478, das 15h às 21h.





Estarão à disposição dos participantes aferição de pressão arterial, testes de glicose, acuidade visual e auditiva, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC) e corte de cabelos.





A ação conta como parceiros a Di Mustache (corte de cabelos), Escola Padrão (serviços de enfermagem) e o Posto Caravágio.





Programa Estrada para a Saúde da CCR MSVia





Dia: 12/02/20 (quarta-feira)





Horário: das 15h às 21h





Local: Posto Caravágio, localizado no km 478, sentido Norte da BR-163/MS





Saiba mais: Disque CCR MSVia 0800 6480163 (ligações gratuitas)









ASSECOM