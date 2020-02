Caracol pode sediar competição internacional de futebol suíço em maio

O município de Caracol, localizado a 386 quilômetros de Campo Grande, pode receber a 1ª Copa Cidade de Caracol Internacional de futebol suíço. A competição foi idealizada pelo prefeito municipal de Caracol, Manoel dos Santos Viais, junto ao diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, nesta segunda-feira (17).





A intenção do torneio é envolver municípios da Região Sudoeste do Estado, como Bela Vista, Antônio João, Porto Murtinho e Jardim, além de cidades do país vizinho, o Paraguai. “Faltam apenas alguns detalhes para lançarmos a competição. Será realizada na primeira ou segunda quinzena de maio”, explica Viais.





Para a realização dos jogos, será utilizado o campo de futebol suíço Alcides Alves “Paulistinha”, inaugurado em dezembro do ano passado, com investimento de R$ 150 mil do Governo do Estado, recurso proveniente do Fundo de Investimento Esportivo (FIE/MS).





Segundo o prefeito, o espaço é um cartão de visita de Caracol. “Era um anseio da população e hoje, é um modelo para o Sudoeste do Estado, o que nos orgulha. Atualmente, a comunidade usa muito e o importante é isso, fomos contemplados com um complexo esportivo que realmente atende nossos munícipes, graças ao vínculo de parceria que criamos com a Fundesporte nesta gestão”.





“Entregamos o campo do Paulistinha com arquibancada, vestiários, banheiros e iluminação, proporcionando o maior conforto possível à população caracolense. Tenho certeza que o espaço impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.





Por: Lucas Castro