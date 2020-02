CAPITAL| Vereador Carlão cobra recapeamento na Mata do Jacinto e Novos Estados

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta terça-feira (11) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) apresentou 20 indicações às secretarias pertinentes, entre elas a solicitação para o recapeamento do Bairro Mata do Jacinto e Novos Estados. O parlamentar ressaltou trata-se de um bairro com pavimentação da década de 80 e que apenas reparos com tapa-buracos não resolvem a situação.





“Lá na Mata e Novos Estados precisa de recapeamento em todas as ruas do bairro. Vamos buscar recursos juntos a nossa bancada federal para garantirmos essa obra importante. Carlão ressaltou que vários outros bairros precisam desse recapeamento”, ponderou.





O vereador também reivindica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) a realização de tapa-buracos no Estrela do Sul e Vila Bandeirantes.





“Outra indicação é a troca de lâmpadas de Led nos bairros da cidade para garantir a qualidade da iluminação pública”, detalhou.





Por: Janaina Gaspar