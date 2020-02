CAPITAL| Neste domingo, som ao vivo é de MPB e pagode na Rua 14 de Julho

Apresentações fazem parte do projeto Reviva Cultura, da Prefeitura de Campo Grande

Shows na primeira ocupação do ano passado. Neste domingo tem Chicão Castro ©Henrique Kawaminami/Arquivo

Para quem está à procura de opção de lazer para o domingo (9), o projeto Reviva Cultura, da Prefeitura de Campo Grande, levará para a Rua 14 de Julho MPB e pagode. As apresentações começam às 17h.





O evento, realizado entre as avenidas Mato Grosso e Afonso Pena, terá concentração no cruzamento com a Rua Dom Aquino. O primeiro show da noite será da banda Capitã Júpiter, que possui no reportório músicas de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros nomes da MPB. Em seguida, sobe ao palco do Reviva Cultura o grupo de pagode Samba 10.





Conforme a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), food trucks serão instalados na Rua 14 de Julho com várias opções gastronômicas pizza, pastel, açaí, acarajé, café e hambúrguer. Para a diversão das crianças, o evento contará com brinquedos infláveis espalhados pelo trecho.





Nesta edição, o projeto também contará com feira de adoção de pets.





Ocupação - No dia 31 de agosto de 2019, mais de 100 artistas ocuparam o Centro de Campo Grande. Foram 10 horas seguidas de shows, teatro, dança, brechó e até desfile animando a rua que ainda estava em obras.





Fonte: campograndenews/LadoB Por: Kerolyn Araújo