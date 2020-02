CAPITAL| Mudança de linhas gera confusão, mas já desafogou Terminal Morenão

Equipes do Consórcio Guaicurus e da Agetran estão espalhadas pelos quatro terminais mais afetados para orientar passageiros

Terminal Morenão, sempre cheio, será desafogado com mudanças em linhas, segundo Consórcio Guaicurus ©ARQUIVO

Mudanças nas linhas do transporte coletivo em Campo Grande ainda gera confusão, mas equipes do Consórcio Guaicurus e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito estão espalhadas pelos quatro terminais mais afetados – Guaicurus, Morenão, Hércules Maymone e Bandeirantes – para dar orientações. Para sanar qualquer dúvida, usuários só precisam procurar as pessoas com coletes azuis e laranja, ou com o uniforme da Agetran.





Segundo Francisco Lima, da Pait Consultores, empresa de consultoria em transportes contratada para executar as alterações, nas primeiras horas da manhã já foi possível sentir o reflexo no Terminal Morenão, por exemplo. A plataforma é uma das mais importantes da Capital, distribui as linhas vindas dos bairros da região sul, a mais populosa da cidade, para os outros quatro cantos.





“Naturalmente os passageiros estão migrando a linha 070 para a 075, o que é um facilitador para quem precisa ir para a região da Avenida Eduardo Elias Zahran ou até o Terminal General Osório. Antes, precisavam fazer a transferência no Morenão, agora não é preciso mais e já deu menos movimento lá”, detalha. Francisco afirma que, porém, a medição dos resultados das mudanças só será possível ser feitas com o passar dos dias.





A partir desta quinta-feira (6), a linha 075 fará ligação do Terminal Guaicurus, no sul da Capital, e General Osório, no norte da cidade, via Terminal Hércules Maymone, em frente à escola estadual de mesmo nome. Os ônibus passarão também pela Rua Ceará de segunda a sexta das 5h às 19h, aos sábados das 5h às 14h, não passando mais pelo Terminal Morenão.





Segundo o Consórcio Guaicurus, também as linhas 105, 106, 107, 108, 109, 114, 116, 117, 141 e 518 terão alteração de itinerário e horários. A linha 077 será incorporada pela 070; a 088 será incorporada pela 061 e a 113 será incorporada pela 107.

"Coletes laranja e azuis" dão orientações para passageiros no Terminal Guaicurus ©Henrique Kawaminami Os passageiros – A costureira Suzana Ratier, de 38 anos, reclama, mas entende que se trata só de um momento de transição. “Hoje está tudo atrapalhado, a gente não sabe direito onde parar e os horários”. Ela saiu de casa cedo para levar os filhos, de 6 e 9 anos, à escola e procurava alguém para tirar dúvidas no Terminal Guaicurus.





A merendeira Rosa Maria Gomes de Almeida, 44 anos, tem a mesma opinião da outra passageira. “Vai dar muito transtorno e dor de cabeça”.





Ela conta que o problema não é só nos terminais, mas nos pontos dos bairros. A linha Paulo Coelho Machado, usada pelos moradores do bairro de mesmo nome, sofreu mudanças, por exemplo. “Tinha o A e B, mas incorporaram uma delas em outra linha. Aí hoje tinha muita gente esperando em ponto que o ônibus não ia mais passar. O povo ficou sem saber”, observou a merendeira.





Rosa faz outro alerta. “No dia 17, que voltam as aulas da rede estadual vai ser uma confusão, porque eles [estudantes] são muito distraídos”. A merendeira, contudo, comemora a ligação direta da linha 114 ao Centro. “Ficou muito bom”.





Neste caso citado por Rosa, os ônibus saem do Paulo Coelho Machado, passam pelo Terminal Guaicurus e vão até o Centro. A linha vai operar de segunda a sexta das 5h às 19h, aos sábados das 5h às 14h.





Francisco Lima admite que alguns passageiros estão confusos e resistentes, mas acredita que aos poucos, os passageiros vão se adaptar.





Confira todas as mudanças

075 – Guaicurus / Term. Gal. Osório via term. Hércules Maymone – passa a operar direto pela Rua Ceará, de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, não integrando no Term. Morenão; 077 – Será incorporada pela linha 070; 088 – Será incorporada pela linha 061; 089 – Guaicurus Expresso – mantém itinerário com operação compartilhada com as novas linhas 114 e 116; 105 – Paulo Coelho Machado – passa a operar em sentido único, de segunda a domingo, em tempo integral; 106 – Será incorporada pela linha 117; 107 – Centro Oeste / Bálsamo – incorporou a linha 113; 108 – Los angeles / Guaicurus – passa a operar de segunda a sexta após às 19h00, sábados após às 14h00, domingos e feriados em tempo integral; 109 – Vespasiano Martins / Uirapuru – opera de segunda a domingo em sentido único em tempo integral; 113 – Será incorporada pela linha 107; 114 – Paulo Coelho Machado / Centro via Term. Guaicurus – vai operar de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, e a partir do Term. Guaicurus tem o mesmo itinerário Expresso da linha 089; 116 – Los Angeles / Centro via Term. Guaicurus – vai operar de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, e a partir do Term. Guaicurus tem o mesmo itinerário Expresso da linha 089; 117 – Ramez Tebet/ Cohab – incorporou a linha 106 e opera todos os dias em tempo integral; 141 – Paulo Coelho Machado / term. Guaicurus via Rua Catiguá – vai operar de segunda à sexta após as 19h00, sábados após às 14h00, domingos e feriados em tempo integral; 518 – Vivendas do Parque / term. Hércules Maymone – incorporou parte do itinerário da linha 075 todos os dias em tempo integral.





Por: Anahi Zurutuza e Clayton Neves