CAPITAL| Carnaval volta para a Fernando Correa da Costa com mais de 40 atrações

Opção é o que não vai faltar para quem quer curtir o Carnaval neste ano. O Morena Folia proporcionará um mix de shows, com programação ultra animada e nostalgia empolgante, com a volta do carnaval da Avenida Fernando Corrêa da Costa, entre a 14 de julho e a Calógeras. Com expectativa de 20 mil pessoas só na avenida, a folia contará com nomes nacionais e regionais, além de mais de 40 atrações por toda a cidade.





O Morena Folia acontece na Avenida Fernando Côrrea da Costa, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, das 21 às 3 da madrugada. “O que nós queremos é que os campo-grandenses e aqueles que vierem nos visitar participem com alegria, bençãos e muita paz. É verdade que tem uns que amam e outros que não gostam e, justamente por isso, estamos preparados e oferecendo atrações para todos os tipos de gosto. O importante é curtir bastante e sem violência”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.





Até o momento, mais de 40 atividades diárias, espalhadas em clubes, shoppings e ruas foram mapeadas e estarão em constante atualização por meio do site http://carnaval.campogrande.ms.gov.br/ . No endereço eletrônico, é possível encontrar o mapa da folia e também atividades opostas ao batuque frenético, como o carnaval holístico, as atividades de trilha ou walking tour pelo centro revitalizado.





Preparados para receber e fomentar o turismo na Capital, 15 hotéis derrubaram os preços das diárias para receber, com qualidade, os foliões. “Vai ser realmente uma festa de sucesso absoluto. Nós pretendemos movimentar aqui, só de pessoas que vêm de fora para visitar e curtir esse carnaval, mais de R$ 42 milhões”, contou o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Marcelo Mesquita.





Nesse ano, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), com apoio do Governo do Estado, sela o compromisso com a maior festividade popular do país para desenvolver a cadeia produtiva do carnaval, valorizando um dos maiores patrimônios imateriais brasileiro e entendendo essa manifestação como potencial produto turístico para Campo Grande.





“Desde setembro de 2019, a Sectur manteve agenda fixa semanal para o diálogo com produtores, comunidades, associações, autarquias públicas e privadas para a construção de um calendário de eventos com uma unidade conceitual: mostrar a vocação da Capital como cidade carnavalesca e ao mesmo tempo lugar de refúgio”, pontua a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro.





Além disso, um esquema especial foi montado para atender no trânsito e na segurança. Oitenta guardas civis metropolitanos estarão espalhados por toda a Esplanada e 14 de julho, 12 agentes da Agetran, no período noturno, 120 PMs por dia (PMA – choque – Bope – Cavalaria – trânsito e GTA), além de 22 bombeiros e 7 viaturas.





A subsecretária municipal de políticas públicas para a mulher, Carla Stephanini, lembrou também da Campanha “NÃO É NÃO”.





“Assédio é crime. Não, é não! Vamos nos conscientizar e cuidar uns dos outros”, ressaltou.





Programação





Quem inaugura o Morena Folia é o grupo Art Popular, que leva todos os seus sucessos, como “Pimpolho”, “É no Pagode” e “Temporal”, para o palco da Fernando Côrrea da Costa.





A programação conta com show da dupla Henrique e Diego, conhecida Brasil afora por conta dos hits em parceria com MC Guime, “Suíte 14”, Dennis DJ, “Tchau Tchau”, e com Simone e Simaria com “Raspão”.





Com mais de 24 anos de história, o grupo BokaLoka atrai o público que realmente é fã desta festa popular. Junto a Renatinho Bokaloka (vocalista), Toninho Branco (cavaco) e Adílson Sorriso (surdo), os campo-grandenses e turistas poderão cantar os versos de “Não Pedi pra me Apaixonar”, “Tá na Hora” e “Que Situação”.





Desfile das Escolas





O desfile das Escolas de Samba acontece nos dias 24 e 25, uma realização da Lienca com apoio da Prefeitura e do Governo do Estado, a partir das 19h30. A apuração dos vencedores acontece dia 26, a partir das 17h, no Teatro de Arena do Horto Florestal.





