Blitz flagra 34 motoristas bêbados e prende cinco na Afonso Pena

Desde o início do Carnaval, 129 motoristas foram flagrados embriagados e 15 foram presos

Blitz foi realizada na Avenida Afonso Pena, no bairro Chácara Cachoeira ©Divulgação/BPTran

Blitz da Lei Seca, realizada entre a noite de domingo (23) e a madrugada de hoje (24) na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, flagrou 34 motoristas dirigindo embriagados. Cinco deles foram presos em flagrante.





Segundo informações do BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), a operação foi realizada próximo ao Shopping Campo Grande, no bairro Chácara Cachoeira. Dos 34 motoristas flagrados embriagados, cinco foram presos após o teste do bafômetro apontar resultado superior a 0,33 mg/l, que é o limite permitido.





Desde o início do Carnaval, 129 motoristas foram flagrados embriagados e 15 foram presos. Além dos casos de embriaguez, o BPTran também recolheu 26 CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) e flagrou sete motoristas dirigindo sem permissão somente nesta madrugada.





Os presos durante a blitz foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.





Por: Kerolyn Araújo