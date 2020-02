Blitz flagra 26 motoristas sob efeito de álcool e tem fuga pela contramão

Ação foi realizada entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje na Avenida Eduardo Elias Zahran

Blitz na Avenida Eduardo Elias Zahran durante a madrugada de hoje ©BPTran A blitz do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) flagrou 26 condutores embriagados e ainda registrou tentativa de fuga pela contramão de um motorista sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).





A ação foi realizada entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje na Avenida Eduardo Elias Zahran, próximo à rotatória com a Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande. Não houve prisão em flagrante porque os índices foram abaixo de 0,33 mg/L.





O balanço foi de 80 veículos fiscalizados, 106 testes de bafômetros, 54 autos de infração, 22 CNHs recolhidas e remoção de nove veículos, sendo sete carros e duas motocicletas. Por volta da meia-noite, o condutor de uma motocicleta tentou fugir da fiscalização.





De acordo com boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o condutor de 20 anos tentou deixar o local com os faróis da motocicleta Honda CG 125 apagados e pela contramão. Ele desobedeceu ordem de parada e a moto bateu no canteiro central da Zahran.





Ele e a passageira caíram. A jovem sofreu escoriações. Questionado sobre o motivo da fuga, o condutor disse que não tem CNH e que o documento da motocicleta estava vencido. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro e o resultado foi zero.





Fonte: campograndenews Por: Aline dos Santos