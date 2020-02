BBB20| Felipe Prior está imune ao paredão: participante atendeu o Big Fone na manhã deste domingo

O próximo paredão será triplo e ele já conta com Marcela

Prior foi o mais rápido e atendeu o aparelho às oito da manhã ©Reprodução/TV Globo O participante Felipe Pior, do Big Brother Brasil, atendeu a segunda chamada do Big Fone na manhã deste domingo: a ligação era para conquistar a imunidade no paredão da semana. Logo atrás dele estavam Pyong e Rafa.





A rapidez foi tanta que o arquiteto quase ficou sem fôlego e temeu passar mal. Ele decidiu não contar aos colegas que está imune, e comemorou sozinho em silêncio na área externa. Tiago Leifert já havia explicado que o Big Fone tocaria pontualmente às oito da manhã do domingo, e que as pessoas que estivessem no quarto do líder seriam trancados durante a dinâmica, pois o local fica bem próximo ao telefone.





O paredão triplo da semana já conta com Marcela, que foi para a berlinda após uma escolha aleatória durante a prova do líder. As outras duas pessoas que correm o risco de serem eliminadas serão escolhidos pela votação da casa e pela indicação do líder Guilherme.





Por: Renata Fontoura