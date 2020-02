BBB20| Após depoimento, Petrix pode pegar pena de 1 a 5 anos

©Reprodução/ Metrópoles

Após uma hora de depoimento na sexta-feira (7), o ex-participante do Big Brother Brasil 20, Petrix Barbosa deixou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). O atleta pode pegar pena de um a cinco anos de prisão.





De acordo com informações do Metrópoles, a delegada que colheu o depoimento de Petrix foi Gisele do Espírito Santo. Apesar de ter prestado depoimento, Petrix ainda não está envolvido em um inquérito.





Pela análise dos vídeos de Petrix no reality show, ele praticou importunação sexual, ou seja, realizou gestos sexuais sem agressão. A denúncia não precisa ser manifestada pela vítima; o Estado, contudo, analisará as circunstâncias.





Quando as sisters Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Flayslane deixarem o jogo, elas deverão depor também. Ainda não há informações a respeito de qualquer intimação para que elas prestem depoimento ou se deverão deixar a competição para isso.





Petrix deixou a DEAM sem se pronunciar sobre o ocorrido.









Por: Jéssica Vitória com informações do Metrópoles