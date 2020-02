Bataguassu vai receber R$ 4,1 milhões para obras de rede de esgoto

Bataguassu vai receber mais de 16km de rede coletora de esgoto

Prefeito de Bataguassu, governador e presidente da Sanesul durante assinatura de contrato de recurso ©DIVULGAÇÃO

Projeto da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) prevê a construção de 16.8km de nova rede coletora de esgoto e 1.498 ligações domiciliares em Bataguassu.





O município foi contemplado com R$ 4,1 milhões, provenientes do programa ‘Avançar Cidades – Seleção Contínua’, viabilizados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) junto à Caixa Econômica Federal. O contrato desse recurso foi assinado no ano passado.





O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, explica que o recurso que será utilizado na ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município tem a finalidade de proporcionar mais qualidade de vida para população.





“Estamos trabalhando para universalizar a cobertura de esgoto nos municípios operados pela Sanesul. Com isso, os índices de desenvolvimento dos municípios vão melhorar, principalmente no que se refere à saúde pública à preservação ambiental”, disse o representante da estatal.





Obras em Execução





Além dos R$ 4,1 milhões assegurados, a Sanesul já está realizando uma obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bataguassu, que terá a capacidade de 20 litros por segundo, e executando redes coletoras de esgoto e ligações domiciliares. Tais obras em execução são feitas com recursos próprios e do Governo Federal (Funasa), no valor de R$4,3 milhões.









ASSECOM/SANESUL