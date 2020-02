BATAGUASSU| Prefeitura substitui bloquete por asfalto e recupera trecho da Avenida Porto XV de Novembro

A Prefeitura de Bataguassu iniciou nesta semana, a pavimentação asfáltica do trecho da Avenida Porto XV de Novembro (trecho de acesso à cidade pelo antigo Posto 22).





Segundo informações do setor de Engenharia, serão 1.765 m² de pavimentação com massa asfáltica (CBUQ) em substituição aos bloquetes. Serão construídos ainda meio fio, guia e calçada com piso tátil no trecho da via pública.





As melhorias fazem parte do programa de recuperação da malha viária e pavimentação que prossegue em andamento desde o ano passado e que contempla sete bairros e área central do município.





Nessa etapa dos investimentos, além do trecho da Avenida Porto XV de Novembro, a rua Recanto, em frente às dependências da Câmara de Vereadores também recebeu pavimentação asfáltica em CBUQ, com 950 m² de melhorias.





No período de obras, que devem durar pelos próximos 15 dias, o trecho da via pública permanecerá interditado. O local está totalmente sinalizado em ambos os sentidos.





Para entrar na cidade, os motoristas possuem caminhos alternativos com os demais acessos pelo trevo principal da cidade [letreiro]; acesso pelo Posto Prudentão e acesso à Avenida Dias Barroso / saída do município.





Melhorias





No que se refere a obra na Avenida Porto XV de Novembro, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) comenta que o objetivo é dar uma melhor mobilidade urbana e melhorar o fluxo de veículos naquela localidade. "Precisávamos ofertar um acesso mais fácil a entrada da cidade, melhorar o fluxo de veículos que se deslocam pela Avenida Porto XV de Novembro e Avenida Aquidauana; e otimizar a trafegabilidade do local", observa o gestor, que é presidente da Assomasul.





"Vai ser evitado também o transtorno dos caminhões que ficavam estacionados ali praticamente no passeio público, na via pública", pontua ele, que pede ainda a compreensão dos moradores diante das obras em andamento. “As melhorias são necessárias e infelizmente vão ocasionar transtornos à rotina da população".





Recuperação





Conforme o setor de Engenharia, o programa de pavimentação e recuperação de vias que prossegue em andamento desde o ano passado no município e que contempla sete bairros e área central do município (centro e Jardins São Francisco, Santa Maria, São João, Bongiovanni, Acapulco, Santa Rosa e Irmãos Solitto) já atendeu (ou está em andamento) em trechos das Avenidas Campo Grande, Maracaju, Nossa Senhora, Porto XV de Novembro, Frei Galvão e Camboriú; além das ruas Brasilândia, Nova Andradina, Anaurilândia, Recanto, Copacabana, Itajaí, Sidrolândia, 13 de outubro, Diamantino, São Luis e Hortência.





Serão realizados 80.175.57 m² de recuperação asfáltica.