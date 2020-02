BATAGUASSU| Open de Futevôlei reúne mais de 20 duplas

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e Federação Sul-Mato-Grossense de Futevôlei promoveu no último final de semana, na sede da AABB, o I Circuito Open de Futevôlei.





A competição contou com a participação de 24 duplas divididas nas categorias Intermediária e Open.





Equipes de Bataguassu (MS), Campo Grande (MS), Nova Alvorada do Sul (MS), Presidente Epitácio (SP), Presidente Prudente (SP), Presidente Venceslau (SP) e demais cidades da região participaram do evento.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Francisco Lopes Cardoso Júnior (Júnior Batata), o I Circuito Open de Futevôlei em Bataguassu foi um sucesso, com a presença de várias equipes, de várias cidades da região. “Fechamos o evento com chave de ouro e tivemos um grande sucesso de público. A estrutura montada para atender os participantes agradou a todos além da arbitragem própria, tendas instaladas no local e premiação de R$ 3.100 oferecida pela administração municipal aos participantes”, comentou ele.





No sábado, dia 15 de fevereiro, foram realizadas as disputas na categoria Intermediária; e no domingo, dia 16 de fevereiro, na categoria Open.

Confira os resultados





Categoria Intermediária





1º Lugar – Juninho / Guilherme / R$ 600,00 + Medalhas (Presidente Venceslau / Santo Anastácio)





2º Lugar – Odair Pilon / Leandro R$ 300,00 + Medalhas (Presidente Epitácio / Presidente Venceslau)





3º Lugar – Roberto Ojeda - R$ 200,00 + Medalhas (Nova Alvorada)





Categoria Open





1º Lugar – Coquinho / Reges - R$ 1.000 + Medalhas (Presidente Epitácio)





2º Lugar – Pezão / Bola - R$ 600,00 + Medalhas (Campo Grande / Maringá)





3º Lugar – Ivan / Carioca - R$ 400,00 + Medalhas (Presidente Prudente)





O evento contou com apoio da Sanesul.













ASSECOM