Para fechar com chave de ouro a programação do Batafolia 2020, a Prefeitura de Bataguassu realiza nesta terça-feira (25) de Carnaval, a partir das 16 horas (horário de Brasília), a matinê para crianças e adultos. A ação é gratuita e acontece no Centro de Eventos "João Leme".





Na data, o evento terá animação da banda Metrópole by Poppi.





Haverá distribuição de adereços e fantasias para criançada. Será oferecida ainda pintura em rosto para o público presente.









ASSECOM