BATAGUASSU| IPTU 2020 pode ser pago com desconto de 50% até 10 de março

Os contribuintes de Bataguassu já começaram a receber esta semana os carnês referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do ano de 2020. A primeira parcela do tributo vence no dia 10 de março. O contribuinte que optar pelo pagamento em parcela única (à vista) terá desconto de 50% no valor do tributo.





Caso opte pelo parcelamento, o pagamento poderá ser feito em até seis vezes, com desconto de 20% e primeira parcela a ser paga na mesma data [dia 10 de março]. As demais parcelas, por sua vez, vencem todo dia 10 subsequente com exceção do mês de abril, quando o pagamento deverá ser feito no dia 13 de abril.





A Prefeitura alerta que após o vencimento, serão acrescidos no valor multa, juros e correção monetária, conforme Código Tributário em vigência.





Os carnês poderão ser pagos nas agências bancárias credenciadas junto à Prefeitura e casas lotéricas.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), o pagamento do IPTU em dia é importante já que os recursos são revertidos em melhorias para toda a população. “Oferecemos essas facilidades para que o contribuinte possa quitar seus tributos lembrando que o pagamento é de extrema importância para que a administração municipal possa realizar investimentos e projetos que visam à melhoria substancial da qualidade de vida de toda a nossa população”, destacou o prefeito.





Orientação





A Prefeitura de Bataguassu orienta que se por ventura algum contribuinte não receber o carnê do IPTU até próximo da data do pagamento, é possível imprimir as guias através do site www.bataguassu.ms.gov.br ou retirá-las na sede do SAC (rua Dourados, 427).





Serviço





Mais informações sobre o IPTU 2020 podem ser obtidas no SAC localizado na rua Dourados, 427 ou através do telefone (67) 3541 2897.





ASSECOM