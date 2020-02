BATAGUASSU| Instituto Mirim divulga primeira chamada do Processo Seletivo para curso de formação inicial ao primeiro emprego

O Instituto Mirim de Bataguassu (IMB) torna público o resultado da primeira chamada do Processo Seletivo de ingresso para o curso de formação inicial voltado ao primeiro emprego.





O documento pode ser acessado na edição desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, em Diário Oficial , páginas 46/47 ou até mesmo pelo site da Prefeitura através deste link





Conforme a publicação, os candidatos (as) selecionados deverão se apresentar na sede do IMB situado na rua Acre, 11, no bairro Jardim Santa Luzia, no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, para efetivação de sua matrícula acompanhado pelos pais ou responsáveis legais.





Conforme divulgado pela Prefeitura, o curso de formação inicial ao primeiro emprego oferecido pelo IMB oferece 70 vagas destinadas a jovens de 15 anos a 16 anos e seis meses, em situação de vulnerabilidade social e serve de seletiva para os jovens interessados em ingressar como candidato as vagas de empregado aprendiz.





Serviço





Mais informações na sede do IMB situada na rua Acre, 11, no bairro Jardim Santa Luzia, com horário de atendimento das 8 às 12 horas (horário Brasília) e das 14 às 17 horas (horário Brasília). Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 3541-3939.





ASSECOM