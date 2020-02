BATAGUASSU| Em Sessão Solene, Caravina expõe ações da administração municipal

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) participou ontem, dia 3 de fevereiro, da 1ª Sessão Solene que marcou a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo no município.





Presidida pelo vereador Vanderley da Silva Bittencourt (Ley do Gás), no ato, o presidente da Assomasul apresentou as ações executadas por sua administração municipal no ano de 2019 e o planejamento para 2020, último ano de seu segundo mandato. "É uma prestação de contas da gestão municipal, dentro daquilo que foi realizado por nós em prol do município".

Na abertura, Caravina cumprimentou a todos os vereadores, secretários municipais, servidores públicos, populares e demais autoridades presentes e destacou que o objetivo da administração municipal nos últimos anos foi preparar Bataguassu para os próximos 30 anos. "Dentro desse planejamento, agradeço a Câmara Municipal pela parceria realizada nos últimos anos, parabenizo os servidores pelo trabalho desenvolvido frente a administração municipal. Ninguém conquista nada sozinho. Vamos entregar um município melhor do que encontramos em 2013", disse o gestor.

O chefe do Executivo comentou que quase 100% das metas traçadas pela sua administração foram cumpridas nos últimos oito anos. "Melhoramos principalmente a parte de saúde e infraestrutura. Deixamos a cidade preparada para os próximos investimentos", considerou.





Entre as ações executadas, o prefeito disse que os atendimentos nas mais diversas Secretarias Municipais foram mantidos e até mesmo ampliados. "Conseguimos também arcar rigorosamente com o pagamento de pessoal e fornecedores, além de manter os eventos tradicionais locais e propiciar a realização de investimentos em infraestrutura, prova disso são as obras emblemáticas que serão entregues, em breve, a população como o Parque Aquático Guassu e o novo Paço Municipal, que se tornará também um ponto turístico com a construção da Praça das Três Nações. Não menos importante investimos em pavimentação, recapeamento, obras de drenagem, investimentos que darão mais qualidade de vida para nossa população".





O gestor revelou que deu posse à 323 novos servidores concursados, o que demostra responsabilidade da gestão com o servidor efetivo, conforme manda a lei.





Só na área da Saúde, Caravina lembrou que foram entregues no ano passado a sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (Caps); a Clínica da Mulher e a reforma do ESF Central. Houve ainda o início da construção do Centro de Hemodiálise, obra que deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano e que irá beneficiar pacientes renais crônicos.





Com relação as especialidades médicas, houve um aumento de 20% no comparativo de atendimentos entre 2018 e 2019 (15.176 consultas no ano de 2018 para 18.390, em 2019). Atualmente 15 especialidades médicas são oferecidas a população bataguassuense.





O prefeito salientou que prossegue focado em apoiar a geração de emprego e renda no município, buscando investidores que queiram se instalar no município.





Prova disso são as concessões de direito real de uso de áreas do Polo Empresarial repassadas as empresas Frigobata, Araujo Pescados, Benco Aço, Regenfer Oxicorte Plasma e Lazer; Fampav Concreteira, Serpentuário Garvil, Hidropônia Ouro Oeste e Serralheria do Tico além do Frigorífico Best Fish e Produtos Químicos Tostes & Cia, empreendimentos que juntos ofertarão 93 novos postos de trabalho (alguns já estão em operação).





Caravina citou ainda que a oferta de casas populares faz parte das metas para 2020 com o lançamento do Programa Habitacional "Meu Lar", que entregará até o final deste ano 100 casas populares para famílias de baixa renda além das 64 unidades habitacionais por meio do Programa Habitacional Financiado com Subsídio (FGTS).





SERVIÇO





A próxima Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores está marcada para segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a partir das 18h30 (horário Brasília).









Por: Bianca Lima