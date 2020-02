BATAGUASSU| Caravina anuncia construção de novo Ginásio Poliesportivo no bairro Jardim São Francisco

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) anunciou na última semana que o município terá um novo e moderno Ginásio Poliesportivo.





Trata-se do projeto de reformulação do Centro de Eventos localizado no bairro Jardim São Francisco localizado na Avenida Padre Anchieta, 705, que em breve, se tornará um espaço público para desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer.

©DIVULGAÇÃO Segundo Caravina, o investimento está orçado em mais de R$ 1.400 milhão. “O atual Ginásio de Esportes tem uma acústica ruim, a quadra poliesportiva não possui medida oficial e a ideia é buscar uma melhor estrutura para que Bataguassu possa despontar no cenário estadual e sediar competições regionais e estaduais”, comentou o gestor.





“Faremos as adequações necessárias no Centro de Eventos, que nunca foi utilizado, para que Bataguassu tenha seu nome marcado como um município que investe em esporte”, observou.





Com área de 7.868,4 m², serão construídos no local vestiários, cabine de rádio, arquibancadas, além de implantação de iluminação; e remodelação da entrada e da quadra poliesportiva.





Conforme o setor de Compras e Licitação, a concorrência pública para contratação de empresa especializada para construção do Ginásio Poliesportivo do tipo Menor Preço Global está prevista para o dia 5 de março, às 13h30 (horário oficial de MS).





Mais informações na Prefeitura de Bataguassu (rua Dourados, 163) ou através do telefone (67) 3541-5105. Informações também podem ser solicitadas pelo e-mail licitacao@bataguassu.ms.gov.br





ASSECOM