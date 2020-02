BATAGUASSU| Câmara Municipal convoca eleição para presidente

A Câmara Municipal de Bataguassu, através de edital, está convocando nova eleição suplementar para o cargo em vacância de presidente da Mesa Diretora da Casa de Leis. O documento foi publicado nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, pela instituição e prevê a eleição para o próximo dia 13 de fevereiro, às 18h30 (horário de Brasília), na sede da Câmara (rua Recanto, 82, bairro Jardim Santa Luzia).





A decisão foi proferida em acordo ao juiz Marcel Goulart Vieira, da 1ª vara de Bataguassu, que determinou que seja realizada Sessão Extraordinária para eleição suplementar para o cargo em no máximo dez dias.





Conforme já informado pelo site Jornal do Estado MS, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Vanderley da Silva Bittencourt (Ley do Gás) assumiu a presidência após afastamento do ex-presidente Márcio da Farmácia (PTB) em setembro do ano passado e passou a ocupar o cargo por definitivo com a renúncia do mesmo em outubro de 2019.