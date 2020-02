ALEMS| Deputados devem votar cinco projetos na sessão ordinária desta quarta-feira (5)

Ainda estão previstos para primeira discussão dois projetos de autoria do deputado João Henrique (PL). Uma das matérias ( 290/2019 ) trata sobre a proibição de cobranças e informações de fraudes ou débitos pendentes de contratos anteriores, nas unidades consumidoras, no âmbito de Mato Grosso do Sul. Já o Projeto de Lei 308/2019 propõe a criação do Programa CNH Social.