APARECIDA DO TABOADO| Alcoolvale fará rodada de entrevistas para contratação de 12 especialidades diferentes e Jovem Aprendiz

©DIVULGAÇÃO A partir de terça-feira, 11 de fevereiro, a Casa do Trabalhador irá atender a candidatos para preencher 12 especialidades de trabalho disponibilizadas pela Usina Alcoolvale. É preciso que os interessados se atentem ao calendário de entrevistas e compareçam apenas nas datas disponibilizadas para cada vaga.





A gestora da unidade, Tássia Paiva, explicou que uma tabela foi criada pela empresa para facilitar a rodada de entrevistas. São oportunidades para Motorista Comboio, Motorista Borracheiro, Lavador de Autos, Soldador Agrícola, Mecânico de Máquinas Pesadas, Analista de PCM, Fiscal de Campo (Líder), Fiscal de Campo, Brigadista Rural, Operador de Hilo, Operador de Caleação Jr e Tratorista. Todas as vagas são de ampla concorrência e se estende para PCD (Pessoa com Deficiência).



Serviço





Os candidatos devem estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF) e Carteira de Trabalho.



O endereço da Casa do Trabalhador é Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, 2063, de frente o Fórum.





A empresa também fará a seletiva para Jovem Aprendiz. As vagas disponíveis são para aprendiz rural, aprendiz administrativo e aprendiz industrial e são ofertadas para jovens de 18 a 22 anos com ensino médio completo. Os interessados devem fazer o cadastro na Casa do Trabalhador, com Carteira de Trabalho e documentos pessoais para o agendamento das entrevistas.





Confira a tabela com o número de vagas, exigências, data e horário das entrevistas para cada cargo:









Obs: Todas as vagas se estende para PCD





VAGAS





JOVEM APRENDIZ





- APRENDIZ RURAL

- APRENDIZ ADMINISTRATIVO

- APRENDIZ INDUSTRIAL





REQUISITOS:





JOVEM DE 18 A 22 ANOS COM

ENSINO MÉDIO COMPLETO









ASSECOM