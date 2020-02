Abelhas Europa atacam seis pessoas e matam 2 cachorros

Um dos cachorros estava amarrado e foi picado por mais de 200 abelhas

Mais de 200 abelhas atacaram o cachorro ©Henrique Arakaki Um enxame de abelhas mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros em Campo Grande, no bairro Cidade Morena. Dois cachorros morreram após serem picados por várias abelhas, e seis moradores também ficaram feridos. As abelhas Europa estavam em um poste dentro de um ferro-velho.





Os bombeiros foram chamados após um homem que teria ido até o ferro-velho a pedido do proprietário de 72 anos não ter conseguido pegar as abelhas, que acabaram se espalhando pela rua e atacando moradores das casas vizinhas. Em uma das residências estavam quatro cachorros e sete filhotinhos.





Um dos cachorros, chamado de Pitoco, estava amarrado e a dona não conseguiu soltá-lo a tempo. O animal foi atacado por mais de 200 abelhas e acabou morrendo. Outro cachorro chamado George foi atacado e levada para atendimento veterinário, mas não resistiu e morreu. Alguns pássaros que estavam em gaiolas também morreram após serem picados. Os donos dos animais foram atacados pelas abelhas, mas passam bem.





Outras três pessoas foram atacadas pelo enxame, sendo socorridas. Todos passam bem. O dono do ferro-velho disse aos bombeiros que as abelhas vão e vem e que sempre consegue tirá-las do local, mas dessa vez não conseguiu.





Os bombeiros fizeram o extermínio das abelhas e possivelmente o dono do ferro-velho será multado, já que moradores reclamaram da sujeira do local com o aparecimento até de escorpiões. O idoso tentou se defender afirmando que tenta manter o local limpo, mas não tem onde jogar o lixo.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo e Mariana Rodrigues