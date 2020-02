5 dicas de viagem nacional para aproveitar o Carnaval com a família

Viajar no feriado de Carnaval pode exigir um planejamento diferente, de acordo com as circunstâncias da viagem, principalmente se ela for em família. É importante preparar um roteiro especial e escolher um local ideal para que todos possam se divertir.





E não hora de escolher o destino, é importante considerar as atividades oferecidas para as crianças, caso vá junto. Assim como também é importante incluir no roteiro, atividades para cada membro da família.





Para ficar mais fácil, selecionamos alguns destinos nacionais para curtir o Carnaval em família. Confira!





Para onde ir no Brasil e curtir o Carnaval em família?





O Brasil é recheado de opções para quem quer pular Carnaval. Porém, quando a viagem é com a família, é importante considerar cada membro.





Como são muitas as opções de cidades, selecionamos aqui os destinos que oferecem atividades e atrações para todas as faixas etárias. Veja quais são e aproveite a folia de Carnaval juntamente com a sua família!





1. Paraty (Rio de Janeiro)





O Carnaval em Paraty se caracteriza pelos populares bloquinhos de rua, em que a maioria deles são compostos por pessoas de variadas idades, desde crianças até idosos, fazendo a alegria de todos de forma livre e descontraída. Podemos citar alguns blocos famosos na região, como os blocos Banda Santa Cecília, Acadêmicos da Patitiba e Nega Maluca. Os bonecões e todo tipo de gente fantasiada, espalhadas pelo centro da cidade fazem a diversão dos moradores locais e turistas.





2. Campos do Jordão (São Paulo)





Em Campos a folia carnavalesca é diferenciada, mantendo o ritmo da própria da cidade, que é mais tranquila e familiar, diferente das capitais. No centro turístico da cidade encontram-se os bonecos gigantes que desfilam pelo local e as tradicionais marchinhas carnavalescas.





Para quem gosta de cultura e arte, o FEMUCAR (Festival de Músicas Carnavalescas), Concurso de Marchinhas e Eleição do Rei Momo e Rainha, é uma ótima opção. A gastronomia da região serrana também é um convite para os foliões que apreciam boas cervejas artesanais e a culinária típica da região.





3. Florianópolis (Santa Catarina)





A cidade se destaca pela grande procura dos turistas em buscas de belas praias e ótima gastronomia. No Carnaval, a cidade também ganha destaque entre os foliões. Para quem viaja em família, o local oferece bailinhos de carnaval próprios para a ocasião e ideal para curtir com a família. Os clubes oferecem shows, pequenos desfiles, concursos de fantasia e muito mais.





Há também desfiles de alegorias feito pelos próprios moradores. Excelente opção para famílias, que adoram as tradicionais marchinhas. Porém não oferece o tumulto dos grandes centros. Você também pode aproveitar para relaxar nas praias e ilhas espalhadas pela região. Vale a pena conferir!

4. Tiradentes (Minas Gerais)





O Carnaval em Tiradentes é ideal para curtir a folia com a família toda. Com o ritmo de antigas marchinhas e os blocos que desfilam pelas ruas, a alegria é garantida durante o feriado prolongado. É um ótimo atrativo para aqueles que viajam tanto com crianças, quanto para jovens que buscam alegria.





A Festa do Rei Momo, tradicional na cidade, conta com mais de 20 blocos de rua, desfile de trios elétricos, baterias de samba, entre outras infinidades de atrativos. Pelo Centro Histórico da cidade são expostas máscaras carnavalescas tradicionais e cada uma representa histórias de antigos personagens que fazem parte da história encantadora da cidade.





5. São Bento de Sapucaí (São Paulo)





Cidade do interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, São Bento de Sapucaí atrai inúmeros turistas que buscam diversão com as tradicionais marchinhas e blocos carnavalescos. Na programação de Carnaval, são incluídos blocos para crianças, jovens e famílias e é de fato muito variado. Há também shows de axé e os famosos bonecões do Bloco Zé Pereira, que desfilam pela cidade e agitam toda a galera.





Além da folia, a cidade se destaca como um dos principais destinos para quem deseja se aventurar em trilhas para caminhada, passeios a cavalo, ciclismo, rapel, etc.





Cuidados ao viajar no Carnaval com a família





Entre os cuidados ao viajar no Carnaval com a família, destacamos:

Escolher o destino consciente: considere o orçamento, a idade e gosto de quem viaja junto e atrações que o lugar oferece.

Faça um roteiro: é importante defini-lo antes de viajar, considerando as atrações para as horas livres, sem folia.

Faça um check-up no veículo: inclua uma avaliação geral e não deixe de levar o contrato do seguro auto , para o caso de algum tipo de sinistro.

Atente-se a vacina: especialmente se viajar com crianças, fique de olho na carteira de vacinação.

Leve o protetor solar: é verão em todo o país, o que requer mais proteção para a pele. Além disso, mantenha a hidratação!

Contrate um seguro de viagem: é muito importante, pois não inclui apenas atendimento médico emergencial como coberturas.

Então, gostaram das 5 dicas de como aproveitar o Carnaval em família? Escolheu um destino para curtir a folia juntos?





Por: Andreia Silveira, copidesque no site SeguroAuto.org.